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10 августа, 03:09

Для многодетных в России предложили ввести четырёхдневку

"Известия": в Госдуме предложили четырёхдневную рабочую неделю для многодетных

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили ввести четырёхдневную рабочую неделю для родителей с тремя и более детьми. Лидер фракции Леонид Слуцкий рассказал, что законопроект будет направлен на рассмотрение в правительство 10 августа.

"В стране уже давно обсуждается возможность перевода всех работников на четырёхдневку, однако конкретных шагов к этому пока не предпринято. Мы предлагаем установить уже сейчас такую продолжительность работы для многодетных семей. Наши дети — наше будущее", — пояснил депутат в беседе с газетой "Известия".

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По словам Слуцкого, такое нововведение поможет создать баланс между работой и семьёй. Также это изменение может привести к улучшению демографической ситуации в стране. Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, четырёхдневная рабочая неделя предполагает такую же зарплату, что получают пятидневщики.

Ранее аналитики выяснили, что в России рекордно увеличилась средняя продолжительность рабочей недели. Так, в январе – марте этого года россияне в среднем работали по 38 часов 30 минут в неделю. За год фактическая длительность рабочей недели увеличилась на 15 минут, достигнув рекордной отметки.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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