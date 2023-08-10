Для многодетных в России предложили ввести четырёхдневку

Депутаты Госдумы от партии ЛДПР предложили ввести четырёхдневную рабочую неделю для родителей с тремя и более детьми. Лидер фракции Леонид Слуцкий рассказал, что законопроект будет направлен на рассмотрение в правительство 10 августа.

"В стране уже давно обсуждается возможность перевода всех работников на четырёхдневку, однако конкретных шагов к этому пока не предпринято. Мы предлагаем установить уже сейчас такую продолжительность работы для многодетных семей. Наши дети — наше будущее", — пояснил депутат в беседе с газетой "Известия".

По словам Слуцкого, такое нововведение поможет создать баланс между работой и семьёй. Также это изменение может привести к улучшению демографической ситуации в стране. Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту, четырёхдневная рабочая неделя предполагает такую же зарплату, что получают пятидневщики.