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3 июля, 02:28

В России рабочая неделя достигла рекордной продолжительности

FinExpertiza: Длительность рабочей недели в России выросла до 38 часов 30 минут

В России рекордно увеличилась средняя продолжительность рабочей недели. Об этом пишет РБК, ссылаясь на информацию аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

"В январе – марте этого года российские работники в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю", — отмечается в публикации.

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За год фактическая длительность рабочей недели увеличилась на 15 минут, достигнув рекордной отметки. Такой рост вызван дефицитом кадров, переходом некоторых предприятий на работу в несколько смен и повышенной экономической вовлечённостью женщин.

Иногда для того, чтобы увеличить доход, люди берут подработку. Лайф рассказывал, как часто россияне решаются на дополнительный труд ради денег.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
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