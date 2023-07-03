В России рабочая неделя достигла рекордной продолжительности

В России рекордно увеличилась средняя продолжительность рабочей недели. Об этом пишет РБК, ссылаясь на информацию аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

"В январе – марте этого года российские работники в среднем трудились по 38 часов 30 минут в неделю", — отмечается в публикации.

За год фактическая длительность рабочей недели увеличилась на 15 минут, достигнув рекордной отметки. Такой рост вызван дефицитом кадров, переходом некоторых предприятий на работу в несколько смен и повышенной экономической вовлечённостью женщин.