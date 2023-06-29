Почти половина российских мужчин рассказали о готовности уйти в декрет вместо жены

Почти половина (49%) опрошенных российских мужчин, которые имеют детей, выразили потенциальную готовность уйти в отцовский "декрет" при появлении ещё одного ребёнка. Об этом они рассказали в исследовании, которое провели холдинг "Ромир" и Fix Price, пишет "Газета.ru".

В большей степени респонденты положительно восприняли идею с отцовским декретом. Указывается, что 48% россиян позитивно относятся к возможности уходить в такой отпуск как женщинам, так и мужчинам, ещё 47% оценили инициативу нейтрально. Если говорить о тех мужчинах, кто гипотетически готов взять декрет вместо жены, то большинство из них живёт в Сибирском федеральном округе и Санкт-Петербурге (по 57%). На Урале же об этом думают 46%.

Руководитель HR-отдела центрального офиса сети Fix Price Валерия Сумина объяснила, что популярность отцовского декрета коррелирует с уровнем образования и величиной доходов семьи. Так, 55% мужчин с высшим образованием больше изъявляют желание уйти при возможности в такой отпуск, что не скажешь о россиянах со средним и неполным средним образованием.

Что же касается остальных 51% респондентов, то они в основном не рассматривают возможность уходить в декрет из-за экономической целесообразности (65%). Дело в том, что уход россиянок в отпуск для семьи более выгоден, поскольку в среднем в РФ доход женщин на треть меньше дохода мужчин. Другие причины: неуверенность отцов в своих силах ухаживать за ребёнком (32%), убеждённость в том, что это исключительно женское дело (29%), а также желание мам самостоятельно заниматься этим (10%). В данном вопросе респонденты могли выбирать несколько ответов.