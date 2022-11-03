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3 ноября, 13:05

Психиатр объяснила, как мужской декрет поможет российским мамам

Психиатр Мельникова: Мужской декрет спасёт российских матерей от эмоционального выгорания

Мужской декрет поможет спасти российских матерей от эмоционального выгорания. Об этом в беседе с РИАМО заявила врач-психиатр центра ментального здоровья "Эмпатия" в Москве Анна Мельникова. Она отметила, что большинство женщин в стране справляются с ролью матери, однако в то же время жертвуют отдыхом. Причём некоторые из-за перфекционизма даже не обращаются к няням и бабушкам, а потом часто устают и переживают.

"Появляется раздражительность, перепады настроения, не говоря уже о естественном влиянии гормонов на женский организм. А с ними шутить нельзя — частота депрессий, причём тяжёлых, у женщин после родов очень высока", — подчеркнула Мельникова.

Психолог отметила, что мужской декрет приведёт к перераспределению домашних обязанностей и позволит матери отдохнуть от рутины. Кроме того, подключение отца к уходу за ребёнком улучшит взаимопонимание в семье, заключила Мельникова.

Россияне рассказали, кто в семье должен уходить в декрет: мать или отец

Россияне рассказали, кто в семье должен уходить в декрет: мать или отец

Ранее Лайф писал, что в России разрабатывается проект о декретном отпуске для мужчин. Об этом рассказала первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по вопросам семьи Татьяна Буцкая.

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LIFE / Александра Ульянова

Никита Осипов
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