Психиатр объяснила, как мужской декрет поможет российским мамам

Мужской декрет поможет спасти российских матерей от эмоционального выгорания. Об этом в беседе с РИАМО заявила врач-психиатр центра ментального здоровья "Эмпатия" в Москве Анна Мельникова. Она отметила, что большинство женщин в стране справляются с ролью матери, однако в то же время жертвуют отдыхом. Причём некоторые из-за перфекционизма даже не обращаются к няням и бабушкам, а потом часто устают и переживают.

"Появляется раздражительность, перепады настроения, не говоря уже о естественном влиянии гормонов на женский организм. А с ними шутить нельзя — частота депрессий, причём тяжёлых, у женщин после родов очень высока", — подчеркнула Мельникова.

Психолог отметила, что мужской декрет приведёт к перераспределению домашних обязанностей и позволит матери отдохнуть от рутины. Кроме того, подключение отца к уходу за ребёнком улучшит взаимопонимание в семье, заключила Мельникова.