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3 ноября, 12:45

В Совфеде высказались против увеличения срока службы до двух лет

Клишас: Увеличение срока срочной службы до двух лет не повлияет на боеспособность армии

Увеличение срока срочной службы до двух лет вряд ли повлияет на боеспособность армии. Об этом в телеграм-канале заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Очень сомневаюсь, что увеличение срока срочной службы до двух лет будет способствовать повышению боеспособности армии", — написал он.

Клишас подчеркнул, что современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников. Он согласился с необходимостью консультаций в парламенте, ведь все должны высказать мнение по данному вопросу, особенно военные. Ведь, подчеркнул председатель комитета Совфеда, принимать решение будет Минобороны России, а людям должны быть понятны основания такого решения.

Песков: В Кремле не обсуждали темы увеличения срока службы в армии

Песков: В Кремле не обсуждали темы увеличения срока службы в армии

Напомним, депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал увеличить до двух лет срок службы в армии. По мнению парламентария, нынешний формат не подразумевает под собой качественной подготовки солдата.

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ТАСС / Сергей Мальгавко

Светлана Оперук

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