В Совфеде высказались против увеличения срока службы до двух лет

Увеличение срока срочной службы до двух лет вряд ли повлияет на боеспособность армии. Об этом в телеграм-канале заявил председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

"Очень сомневаюсь, что увеличение срока срочной службы до двух лет будет способствовать повышению боеспособности армии", — написал он.

Клишас подчеркнул, что современные вооружения требуют профессиональных военных и постепенного перехода к большей численности контрактников. Он согласился с необходимостью консультаций в парламенте, ведь все должны высказать мнение по данному вопросу, особенно военные. Ведь, подчеркнул председатель комитета Совфеда, принимать решение будет Минобороны России, а людям должны быть понятны основания такого решения.