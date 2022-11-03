Песков: В Кремле не обсуждали темы увеличения срока службы в армии

Кремль не обсуждал темы увеличения срока срочной службы в армии. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что решающий голос в данном случае всё-таки за Минобороны РФ. По словам представителя Кремля, всё зависит от позиции, запросов и рекомендаций министерства. Каких-то предложений на этот счёт от оборонного ведомства пока не было.

"Никакой позиции на этот счёт нет, то есть в Администрации [Президента РФ] никаких разговоров на этот счёт не ведётся", — подчеркнул Песков.