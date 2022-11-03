Совфед обсудит с силовыми ведомствами возвращение двухлетнего срока службы по призыву

Совфед обсудит с силовыми ведомствами возвращение двухлетнего срока службы в армии по призыву. Об этом заявил глава оборонного комитета верхней палаты парламента Виктор Бондарев.

"Я думаю, будем советоваться с Министерством обороны, с другими силовыми структурами, где предусмотрена служба по призыву. Я думаю, это всё будет поддержано, другого нам не дано", — подчеркнул он в беседе с РИА "Новости".

Бондарев добавил, что поддерживает данное предложение. Он также отметил, что новые военные системы и комплексы невозможно освоить за один год. По словам главы оборонного комитета, жизнь сама подсказывает, что необходимо принять подобную идею, однако сложно сказать, когда это может произойти. Сенатор заключил, что служба на кораблях Военно-морского флота (ВМФ) тоже должна длиться два года.