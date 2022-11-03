Предновогоднюю неделю предлагают сделать выходной для семей мобилизованных

Жёнам мобилизованных россиян, у которых есть дети, предложили предоставить дополнительные выходные на предновогодней неделе. Соответствующую инициативу главе Минтруда Антону Котякову направил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.

По словам политолога, у многих мобилизованных есть семьи и военный призыв так или иначе привёл к повышению нагрузки на жён этих граждан, которые теперь вынуждены самостоятельно решать бытовые вопросы, заниматься воспитанием и домашним обучением детей.

"В целях поддержки данных семей прошу вас оценить целесообразность предоставления супругам мобилизованных граждан, на иждивении которых имеются малолетние дети в возрасте до 14 лет, выходной предновогодней недели с 26 по 30 декабря с сохранением заработной платы", — цитирует RT текст обращения Орлова.