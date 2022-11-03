Предновогоднюю неделю предлагают сделать выходной для семей мобилизованных
Политолог Орлов предложил сделать предновогоднюю неделю выходной для семей мобилизованных
Жёнам мобилизованных россиян, у которых есть дети, предложили предоставить дополнительные выходные на предновогодней неделе. Соответствующую инициативу главе Минтруда Антону Котякову направил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов.
По словам политолога, у многих мобилизованных есть семьи и военный призыв так или иначе привёл к повышению нагрузки на жён этих граждан, которые теперь вынуждены самостоятельно решать бытовые вопросы, заниматься воспитанием и домашним обучением детей.
"В целях поддержки данных семей прошу вас оценить целесообразность предоставления супругам мобилизованных граждан, на иждивении которых имеются малолетние дети в возрасте до 14 лет, выходной предновогодней недели с 26 по 30 декабря с сохранением заработной платы", — цитирует RT текст обращения Орлова.
А ранее "Единая Россия" предложила установить единовременную выплату всем участникам СВО, независимо от места жительства. Как отметил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, на федеральном и региональном уровнях уже принято немало мер поддержки военнослужащих и их семей, однако бюджеты у субъектов разные, не все могут позволить выплачивать крупные пособия.
ТАСС / Артём Геодакян