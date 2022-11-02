"Единая Россия" предлагает установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников спецоперации — независимо от места жительства. Компенсировать регионам недостающие средства на эти цели партия предлагает за счёт федерального бюджета. Письмо с соответствующей инициативой секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак направил премьер-министру, главе Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ Михаилу Мишустину.

По словам Турчака, на федеральном и региональном уровнях уже принято немало мер поддержки военнослужащих и их семей, однако бюджеты у субъектов разные, не все могут позволить выплачивать крупные пособия.

"Очевидно, что в Москве или Тюмени местный бюджет может позволить себе больше, чем в Пензе или Чите. Но на передовой ребята рискуют своими жизнями одинаково. Неравенства в этом вопросе быть не должно", — считает Турчак.

В связи с этим партия предлагает выплачивать единовременное пособие в размере не менее 195 тысяч рублей всем участникам спецоперации, а также не начислять проценты по их кредитам и ипотеке в период кредитных каникул, предусмотрев компенсацию банкам из федерального бюджета.

Ветеранов боевых действий предлагают ежегодно отправлять на лечение или отдых в санаториях и пансионатах за плату в размере половины стоимости путёвки, а также предоставить им бесплатный проезд на общественном транспорте.