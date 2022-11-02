"Единая Россия" предложила установить единовременную выплату всем участникам СВО
"Единая Россия" предложила установить единый перечень льгот для всех участников СВО
"Единая Россия" предлагает установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников спецоперации — независимо от места жительства. Компенсировать регионам недостающие средства на эти цели партия предлагает за счёт федерального бюджета. Письмо с соответствующей инициативой секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак направил премьер-министру, главе Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ Михаилу Мишустину.
По словам Турчака, на федеральном и региональном уровнях уже принято немало мер поддержки военнослужащих и их семей, однако бюджеты у субъектов разные, не все могут позволить выплачивать крупные пособия.
"Очевидно, что в Москве или Тюмени местный бюджет может позволить себе больше, чем в Пензе или Чите. Но на передовой ребята рискуют своими жизнями одинаково. Неравенства в этом вопросе быть не должно", — считает Турчак.
В связи с этим партия предлагает выплачивать единовременное пособие в размере не менее 195 тысяч рублей всем участникам спецоперации, а также не начислять проценты по их кредитам и ипотеке в период кредитных каникул, предусмотрев компенсацию банкам из федерального бюджета.
Ветеранов боевых действий предлагают ежегодно отправлять на лечение или отдых в санаториях и пансионатах за плату в размере половины стоимости путёвки, а также предоставить им бесплатный проезд на общественном транспорте.
Льготы предлагаются и для семей военнослужащих: бесплатное двухразовое питание для детей, бесплатные рецептурные лекарства для детей погибших участников СВО, ежегодные бесплатные путёвки в санатории для членов семей погибших военнослужащих.
По ряду этих предложений "Единая Россия" уже подготовила законопроекты и направила на заключение правительства.
А ранее Лайф рассказывал, что участников специальной военной операции, в том числе добровольцев и мобилизованных, в скором времени освободят от уплаты налогов и страховых взносов. Как рассказал вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв, данная инициатива разрабатывалась совместно с правительством страны.
ТАСС / Евгений Епанчинцев