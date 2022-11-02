"Единая Россия" предлагает установить единый перечень льгот и мер поддержки для всех участников спецоперации — независимо от места жительства. Компенсировать регионам недостающие средства на эти цели партия предлагает за счёт федерального бюджета. Письмо с соответствующей инициативой секретарь Генсовета ЕР Андрей Турчак направил премьер-министру, главе Координационного совета по обеспечению потребностей ВС РФ Михаилу Мишустину.

По словам Турчака, на федеральном и региональном уровнях уже принято немало мер поддержки военнослужащих и их семей, однако бюджеты у субъектов разные, не все могут позволить выплачивать крупные пособия.

"Очевидно, что в Москве или Тюмени местный бюджет может позволить себе больше, чем в Пензе или Чите. Но на передовой ребята рискуют своими жизнями одинаково. Неравенства в этом вопросе быть не должно", — считает Турчак.

В связи с этим партия предлагает: Установить единовременную выплату в размере не менее 195 тысяч рублей для граждан, призванных на военную службу, и добровольцев.

Не начислять проценты на сумму основного долга по ипотечным и потребительским кредитам участников СВО и членов их семей в период кредитных каникул, предусмотрев компенсацию кредитным организациям из средств федерального бюджета.

Установить бесплатное двухразовое питание для детей участников СВО и погибших ветеранов боевых действий, обучающихся в школе или на дому.

Предоставить право на бесплатные рецептурные лекарства для несовершеннолетних детей военнослужащих, погибших в СВО.

Предоставить право на ежегодные бесплатные путёвки в санатории для членов семей военнослужащих, потерявших кормильца, пожилых родителей и родителей-инвалидов погибших офицеров.

Предоставить право для ветеранов боевых действий на ежегодное лечение или отдых в санаториях и пансионатах федеральных органов за плату в размере половины стоимости путёвки, а также бесплатный проезд к месту отдыха и обратно.

Предоставить право для ветеранов боевых действий на бесплатный проезд на общественном транспорте в границах населённых пунктов.

Предоставить участникам СВО и членам их семей право на получение бесплатной юридической помощи.

По ряду этих предложений "Единая Россия" уже подготовила законопроекты и направила на заключение правительства.