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1 ноября, 08:15

Добровольцами с начала спецоперации стали более 15 тысяч человек

Более 15 тысяч человек сами решили участвовать в специальной военной операции. Это те, кто добровольно отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации, и те, кто сам обратился в военкоматы и вступил в отряды, например в "Ахмат".

"В настоящее время через добровольческие отряды прошли более 15 тысяч человек", — рассказал начальник 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов на заседании Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.

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Напомним, 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации. Установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, в зону спецоперации уже отправлено 82 тысячи человек, ещё 218 тысяч призванных находятся на полигонах, где проходят подготовку. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту. А накануне Владимир Путин заявил, что точка в мобилизационных мероприятиях поставлена, он посоветуется с юристами, нужен ли в этом случае отдельный указ.

Обложка ©

Getty Images / Arkady Budnitsky

Александра Вишнякова

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