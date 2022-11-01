Добровольцами с начала спецоперации стали более 15 тысяч человек
Более 15 тысяч человек сами решили участвовать в специальной военной операции. Это те, кто добровольно отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации, и те, кто сам обратился в военкоматы и вступил в отряды, например в "Ахмат".
"В настоящее время через добровольческие отряды прошли более 15 тысяч человек", — рассказал начальник 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов на заседании Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.
Напомним, 28 октября глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о завершении набора граждан в рамках частичной мобилизации. Установленное задание в 300 тысяч человек выполнено, в зону спецоперации уже отправлено 82 тысячи человек, ещё 218 тысяч призванных находятся на полигонах, где проходят подготовку. Военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту. А накануне Владимир Путин заявил, что точка в мобилизационных мероприятиях поставлена, он посоветуется с юристами, нужен ли в этом случае отдельный указ.
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