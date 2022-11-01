Добровольцами с начала спецоперации стали более 15 тысяч человек

Более 15 тысяч человек сами решили участвовать в специальной военной операции. Это те, кто добровольно отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации, и те, кто сам обратился в военкоматы и вступил в отряды, например в "Ахмат".

"В настоящее время через добровольческие отряды прошли более 15 тысяч человек", — рассказал начальник 2-го управления Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Александр Туляганов на заседании Комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам.