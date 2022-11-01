Кабмин: Доходы мобилизованных не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей

Доходы мобилизованных граждан не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки. Соответствующее постановление уже подписано главой кабмина Михаилом Мишустиным.

"Принятое решение позволит сохранить предоставляемые меры социальной поддержки нуждающимся семьям на прежнем уровне. Помощь государства получают семьи, в которых среднедушевой доход меньше прожиточного минимума на человека в регионе", — объяснили в пресс-службе правительства.

Под мерами поддержки подразумеваются пособия беременным женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки, ежемесячные выплаты на детей от трёх до семи лет включительно и от 8 до 17 лет, выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго ребёнка, а также социальный контракт.