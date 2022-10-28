Шойгу доложил Путину о завершении призыва по частичной мобилизации

"Отправку граждан, призванных по мобилизации, завершили сегодня. Оповещение граждан прекращено. Установленное вами задание в 300 тысяч человек выполнено. Никаких дополнительных заданий не планируется", — отметил министр.

По его данным, в зону спецоперации отправлено 82 тысячи человек, из них 41 тысяча действует в составе боевых подразделений. Ещё 218 тысяч призванных находятся на полигонах, где проходят обучение и совершенствуют подготовку. Шойгу добавил, что военкоматы продолжат доукомплектование войск только за счёт приёма добровольцев и желающих служить по контракту.