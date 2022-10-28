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28 октября, 13:31

В Петербурге заявили о завершении основных мероприятий по частичной мобилизации

В Санкт-Петербурге завершились основные мероприятия по частичной мобилизации пребывающих в запасе резервистов. Соответствующее заявление сделала глава управления информации администрации губернатора Северной столицы Инна Карпушина.

"Основные мероприятия по частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, завершены. Подлежащие призыву петербуржцы оповещены в полном объёме", — приводит ТАСС её слова.

В настоящее время, как уточнила представитель Администрации Петербурга, сбор личного состава подходит к завершению.

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А ранее губернатор Александр Беглов сообщил об усилении мер безопасности в Северной столице. При этом он подчеркнул, что дополнительные ограничения сейчас не вводятся и город "сохраняет привычный ритм жизни".

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ТАСС / Сергей Медведев

Наталья Исакова

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