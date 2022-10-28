В Петербурге заявили о завершении основных мероприятий по частичной мобилизации
В Санкт-Петербурге завершились основные мероприятия по частичной мобилизации пребывающих в запасе резервистов. Соответствующее заявление сделала глава управления информации администрации губернатора Северной столицы Инна Карпушина.
"Основные мероприятия по частичной мобилизации граждан, пребывающих в запасе, завершены. Подлежащие призыву петербуржцы оповещены в полном объёме", — приводит ТАСС её слова.
В настоящее время, как уточнила представитель Администрации Петербурга, сбор личного состава подходит к завершению.
А ранее губернатор Александр Беглов сообщил об усилении мер безопасности в Северной столице. При этом он подчеркнул, что дополнительные ограничения сейчас не вводятся и город "сохраняет привычный ритм жизни".
ТАСС / Сергей Медведев