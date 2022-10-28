Зеленский присвоил Праге звание "Город-спаситель"
Лидер Украины Владимир Зеленский присвоил Праге почётное звание "Город-спаситель" за "милосердие и солидарность с украинским народом". Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента Незалежной.
"За проявленный гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, а также существенную поддержку Украины в защите её независимости и суверенитета постановляю присвоить почётное звание "Город-спаситель" городу Прага (Чешская Республика)", — говорится в документе.
Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна с начала спецоперации предоставила временное убежище около 450 тысячам украинских беженцев.
Стоит отметить, что в мае Зеленский присвоил звание "Город-спаситель" польскому городу Жешув. Он также выразил большую благодарность от имени всего украинского народа и отметил, что город-партнёр делает невозможное для помощи Незалежной.
Telegram / V_Zelenskiy_official