Зеленский присвоил Праге звание "Город-спаситель"

Лидер Украины Владимир Зеленский присвоил Праге почётное звание "Город-спаситель" за "милосердие и солидарность с украинским народом". Соответствующий указ опубликован на сайте офиса президента Незалежной.

"За проявленный гуманизм, милосердие и солидарность с украинским народом, всестороннюю помощь гражданам Украины, а также существенную поддержку Украины в защите её независимости и суверенитета постановляю присвоить почётное звание "Город-спаситель" городу Прага (Чешская Республика)", — говорится в документе.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что его страна с начала спецоперации предоставила временное убежище около 450 тысячам украинских беженцев.