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28 октября, 13:07

Премьер Польши заявил, что в ЕС допускают поражение Украины

Моравецкий: Некоторые лидеры ЕС допускают поражение Украины в конфликте с РФ

Некоторые лидеры стран Евросоюза допускают, что украинский конфликт может завершиться поражением Киева. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. При этом он не стал раскрывать имена тех, кто придерживается такого мнения.

"У меня сложилось впечатление, что некоторые лидеры ЕС предпочли бы, чтобы всё было по-старому. Допуская, что конфликт можно закончить в том числе и поражением Украины", — приводит издание Rzeczpospolita слова главы польского кабмина.

Вместе с тем Моравецкий в очередной раз раскритиковал Германию за недостаточную помощь Киеву. По его словам, "самая богатая страна в Европе и один из крупнейших экспортёров оружия в мире" могла бы сделать гораздо больше для защиты украинцев.

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А ранее президент Украины Владимир Зеленский обвинил Запад в отсутствии средств на восстановление страны. В частности, он пожаловался, что Киев не получил "ни цента" из обещанного плана на 17 миллиардов долларов.

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ТАСС / ЕРА

Наталья Исакова

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