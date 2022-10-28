Премьер Польши заявил, что в ЕС допускают поражение Украины

Некоторые лидеры стран Евросоюза допускают, что украинский конфликт может завершиться поражением Киева. Соответствующее заявление сделал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. При этом он не стал раскрывать имена тех, кто придерживается такого мнения.

"У меня сложилось впечатление, что некоторые лидеры ЕС предпочли бы, чтобы всё было по-старому. Допуская, что конфликт можно закончить в том числе и поражением Украины", — приводит издание Rzeczpospolita слова главы польского кабмина.

Вместе с тем Моравецкий в очередной раз раскритиковал Германию за недостаточную помощь Киеву. По его словам, "самая богатая страна в Европе и один из крупнейших экспортёров оружия в мире" могла бы сделать гораздо больше для защиты украинцев.