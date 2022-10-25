Поляки назвали премьера Моравецкого лицемером из-за резких слов о России

Польские пользователи "Твиттера" резко раскритиковали премьер-министра страны Матеуша Моравецкого, который сделал очередное заявление о поддержке Украины и вновь нелестно отозвался о России.

"Любой, кто не поддерживает Украину, либо предал ценности нашей цивилизации, либо был одурачен Россией. Или же и то и другое", — написал глава польского кабмина.

Однако такой посыл своего премьера граждане страны не оценили, обвинив Моравецкого в политике двойных стандартов.

"Лицемер", — заметил один из пользователей соцсетей.

"У твоей цивилизации два центра. Один на Уолл-стрит, другой — в Палестине", — подчеркнул другой юзер.

Некоторые отметили, что польский премьер в очередной раз говорит об Украине, не обращая внимания на проблемы в своей стране. Один из комментаторов и вовсе заметил, что теперь жителям Польши нельзя плохо говорить о Незалежной, а раньше — о коронавирусе.