Плачевная экономическая ситуация, связанная с введёнными против России санкциями, а также наглое поведение украинских беженцев вынуждают Европу "трезветь". Таким мнением с РИА ФАН поделилась политолог, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.

Европа в вопросе Украины является лишь политическим объектом в руках вашингтонского "обкома", считает он. Потакая США, по оценке Макеевой, страны ЕС уже столкнулись с катастрофической ситуацией в социальной сфере. Усталость объясняется и поведением самих украинских беженцев. По степени своей наглости и криминализированности переплюнули даже арабских мигрантов, считает политолог. Из-за этого Европа вскоре начнёт принимать в этой плоскости суверенные решения и может столкнуться с протестами украинцев. По словам Макеевой, потенциальные акции будут подавлены быстро.

"Как мы знаем, в Европе "демократия" очень хорошо справляется с такими акциями. Мы видели это на примере жёлтых жилетов. Я думаю, что любые протестные акции со стороны украинских беженцев будут успешно подавлены и в Польше, и в других европейских странах", — заключила Макеева.