Нобелевский фонд не позвал послов России и Белоруссии на церемонию вручения премии
Послам России и Белоруссии в Швеции отказано в посещении церемонии по случаю вручения Нобелевской премии за 2022 год, которая запланирована на 10 декабря в Стокгольме. Об этом сообщил Нобелевский фонд.
Там уточнили, что причиной решения стала российская спецоперация на Украине. При этом в заявлении подчёркивается, что послы других стран, находящиеся в Швеции, получили приглашения на мероприятие.
Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию мира в этом году присудили сразу трём номинантам: российскому центру "Мемориал"*, белорусскому активисту Алесю Беляцкому и украинскому Центру гражданских свобод. В Госдуме РФ назвали решение ангажированным и "неприятным на уровне брезгливости".
* Организация внесена в реестр НКО-иноагентов.
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