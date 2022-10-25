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Опубликовано 25 октября 2022, 18:39

Нобелевский фонд не позвал послов России и Белоруссии на церемонию вручения премии

Послам России и Белоруссии в Швеции отказано в посещении церемонии по случаю вручения Нобелевской премии за 2022 год, которая запланирована на 10 декабря в Стокгольме. Об этом сообщил Нобелевский фонд.

Там уточнили, что причиной решения стала российская спецоперация на Украине. При этом в заявлении подчёркивается, что послы других стран, находящиеся в Швеции, получили приглашения на мероприятие.

Нобелевская премия по экономике присуждена экс-главе ФРС США и двум исследователям
Нобелевская премия по экономике присуждена экс-главе ФРС США и двум исследователям

Ранее сообщалось, что Нобелевскую премию мира в этом году присудили сразу трём номинантам: российскому центру "Мемориал"*, белорусскому активисту Алесю Беляцкому и украинскому Центру гражданских свобод. В Госдуме РФ назвали решение ангажированным и "неприятным на уровне брезгливости".

* Организация внесена в реестр НКО-иноагентов.

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Татьяна Миссуми
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