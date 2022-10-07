Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 октября 2022, 14:59

В Госдуме назвали "неприятным до брезгливости" вручение Нобелевской премии "Мемориалу"

Депутат Новиков назвал ангажированным присуждение Нобелевской премии "Мемориалу"

Присуждение "Мемориалу"* Нобелевской премии — решение ангажированное и "неприятное на уровне брезгливости". Об этом сказал первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с "Газетой.ru".

"Нобелевский комитет принимал немало решений спорных и заслуживающих критики, но в данном случае принято решение просто по-человечески крайне неприятное, и тут даже не хочется критиковать, потому что это неприятно для меня лично на уровне брезгливости", — отметил депутат.

Он подчеркнул, что "Мемориал" занимался провокационной деятельностью "против нашей истории, невзирая ни на какие исторические факты, объективность, уважение к подвигам прошлых поколений, очернением советской эпохи". Новиков добавил, что политическая ангажированность при принятии решения Нобелевским комитетом "просто зашкаливающая".

Роскомнадзор заблокировал сайт центра "Мемориал"
Роскомнадзор заблокировал сайт центра "Мемориал"

Как сообщалось, Нобелевскую премию мира в этом году присудили сразу трём номинантам: российскому центру "Мемориал", белорусскому активисту Алесю Беляцкому и украинскому Центру гражданских свобод.

* Организация внесена в реестр НКО-иноагентов.

BannerImage

Shutterstock

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Нобелевская премия
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar