В Госдуме назвали "неприятным до брезгливости" вручение Нобелевской премии "Мемориалу"
Депутат Новиков назвал ангажированным присуждение Нобелевской премии "Мемориалу"
Присуждение "Мемориалу"* Нобелевской премии — решение ангажированное и "неприятное на уровне брезгливости". Об этом сказал первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с "Газетой.ru".
"Нобелевский комитет принимал немало решений спорных и заслуживающих критики, но в данном случае принято решение просто по-человечески крайне неприятное, и тут даже не хочется критиковать, потому что это неприятно для меня лично на уровне брезгливости", — отметил депутат.
Он подчеркнул, что "Мемориал" занимался провокационной деятельностью "против нашей истории, невзирая ни на какие исторические факты, объективность, уважение к подвигам прошлых поколений, очернением советской эпохи". Новиков добавил, что политическая ангажированность при принятии решения Нобелевским комитетом "просто зашкаливающая".
Как сообщалось, Нобелевскую премию мира в этом году присудили сразу трём номинантам: российскому центру "Мемориал", белорусскому активисту Алесю Беляцкому и украинскому Центру гражданских свобод.
* Организация внесена в реестр НКО-иноагентов.
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