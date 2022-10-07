В Госдуме назвали "неприятным до брезгливости" вручение Нобелевской премии "Мемориалу"

Присуждение "Мемориалу"* Нобелевской премии — решение ангажированное и "неприятное на уровне брезгливости". Об этом сказал первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в беседе с "Газетой.ru".

"Нобелевский комитет принимал немало решений спорных и заслуживающих критики, но в данном случае принято решение просто по-человечески крайне неприятное, и тут даже не хочется критиковать, потому что это неприятно для меня лично на уровне брезгливости", — отметил депутат.

Он подчеркнул, что "Мемориал" занимался провокационной деятельностью "против нашей истории, невзирая ни на какие исторические факты, объективность, уважение к подвигам прошлых поколений, очернением советской эпохи". Новиков добавил, что политическая ангажированность при принятии решения Нобелевским комитетом "просто зашкаливающая".

Как сообщалось, Нобелевскую премию мира в этом году присудили сразу трём номинантам: российскому центру "Мемориал", белорусскому активисту Алесю Беляцкому и украинскому Центру гражданских свобод.