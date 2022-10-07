"Мемориал" оказался в числе лауреатов Нобелевской премии мира
Нобелевскую премию мира поделили между собой российский центр "Мемориал" и его коллеги из Белоруссии и с Украины
Нобелевскую премию мира в этом году присудили сразу трём номинантам: российскому центру "Мемориал"*, белорусскому активисту Алесю Беляцкому и украинскому Центру гражданских свобод. Об этом объявил в пятницу Норвежский нобелевский комитет.
Указанные лауреаты были избраны за то, что защищали "фундаментальные права граждан", в том числе относительно критики власти.
Напомним, 28 декабря 2021 года Верховный суд России ликвидировал центр "Мемориал", а Роскомнадзор заблокировал доступ к его сайту. Генпрокуратура РФ обвинила организацию в создании "лживого образа СССР как террористического государства" и искажении памяти о войне.
Ранее сообщалось, что Нобелевская премия по физике присуждена международной группе учёных за исследования в области квантовой механики, шведский биолог получил Нобелевку по медицине за изучение эволюции человека, а эксперименты в области клик-химии принесли Нобелевскую премию двум американцам и датчанину. Лайф также сообщал, что Нобелевская премия по литературе в этом году присуждена писательнице Анни Эрно. Она стала лауреатом премии "за мужество и хирургическую точность, с которой она обнажает истоки, отчуждение и коллективные рамки личной памяти.
*Организация внесена в реестр НКО-иноагентов.
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