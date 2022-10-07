Прибывший в Петербург на встречу с лидерами СНГ Лукашенко будет передвигаться на Aurus
Глава Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным и лидерами СНГ. Передвигаться по дорогам Северной столицы политик будет на автомобиле Aurus с белорусским флагом.
Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург. Видео © Telegram / Пул Первого
"[Президент Белоруссии Александр Лукашенко] в Питере. Тест-драйв "Ауруса" начался", — пишет телеграм-канал "Пул Первого", публикуя кадры из аэропорта Пулково.
Зал, где пройдёт неформальный саммит лидеров СНГ. Фото © Telegram / Пул Первого
Как уже писал Лайф, сегодня в Петербурге запланирован неформальный саммит. Президент России Владимир Путин в день 70-летия будет работать в родном для себя городе, где встретится с лидерами стран СНГ.
Кстати, ранее президенты России Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в Сочи. Как рассказывал представитель Кремля Дмитрий Песков, на повестке дня была тема референдумов по вхождению в состав РФ республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. При этом политики не обсуждали вопрос признания Минском Абхазии и Южной Осетии.
Telegram / Пул Первого