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7 октября, 09:17

Прибывший в Петербург на встречу с лидерами СНГ Лукашенко будет передвигаться на Aurus

Глава Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным и лидерами СНГ. Передвигаться по дорогам Северной столицы политик будет на автомобиле Aurus с белорусским флагом.

Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург. Видео © Telegram / Пул Первого

"[Президент Белоруссии Александр Лукашенко] в Питере. Тест-драйв "Ауруса" начался", — пишет телеграм-канал "Пул Первого", публикуя кадры из аэропорта Пулково.

Зал, где пройдёт неформальный саммит лидеров СНГ. Фото © Telegram / Пул Первого

Зал, где пройдёт неформальный саммит лидеров СНГ. Фото © Telegram / Пул Первого

Как уже писал Лайф, сегодня в Петербурге запланирован неформальный саммит. Президент России Владимир Путин в день 70-летия будет работать в родном для себя городе, где встретится с лидерами стран СНГ.

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об участии Белоруссии в спецоперации на Украине

В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об участии Белоруссии в спецоперации на Украине

Кстати, ранее президенты России Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались в Сочи. Как рассказывал представитель Кремля Дмитрий Песков, на повестке дня была тема референдумов по вхождению в состав РФ республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. При этом политики не обсуждали вопрос признания Минском Абхазии и Южной Осетии.

Обложка ©

Telegram / Пул Первого

Николь Вербер

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