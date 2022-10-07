Прибывший в Петербург на встречу с лидерами СНГ Лукашенко будет передвигаться на Aurus

Глава Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург на встречу с президентом России Владимиром Путиным и лидерами СНГ. Передвигаться по дорогам Северной столицы политик будет на автомобиле Aurus с белорусским флагом.

Как уже писал Лайф, сегодня в Петербурге запланирован неформальный саммит. Президент России Владимир Путин в день 70-летия будет работать в родном для себя городе, где встретится с лидерами стран СНГ.