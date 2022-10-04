В Кремле отреагировали на слова Лукашенко об участии Белоруссии в спецоперации на Украине
Белоруссия является надёжным партнёром России в рамках союзнических отношений, в связи с этим Москва и Минск тесно взаимодействуют друг с другом, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Так он прокомментировал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страна принимает участие в специальной военной операции России на территории Украины.
"Белоруссия — это наш союзник, это наш партнёр, с которым у нас Союзное государство. И, конечно, в рамках этого Союзного государства и в рамках союзнических отношений происходит очень тесное взаимодействие", — сказал Песков, отвечая на вопрос, действительно ли Белоруссия принимает участие в СВО на Украине.
Ранее Лукашенко заявил, что Минск принимает участие в российской спецоперации. При этом он отметил, что белорусские военные "никого не убивают", так как их не отправляют в зоны боевых действий.
ТАСС / Сергей Бобылев