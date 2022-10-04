Песков заявил, что Россия будет ждать изменения позиции Киева по переговорам

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет ждать изменения позиции Украины по переговорам с Москвой. Он отметил, что для диалога и выхода на договорённости необходимо участие Киева.

"Нет, чтобы вести переговоры, нужно две стороны. <…> Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента [Украины Владимира Зеленского], либо дождёмся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа", — сказал пресс-секретарь президента РФ.