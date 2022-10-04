Песков заявил, что Россия будет ждать изменения позиции Киева по переговорам
Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия будет ждать изменения позиции Украины по переговорам с Москвой. Он отметил, что для диалога и выхода на договорённости необходимо участие Киева.
"Нет, чтобы вести переговоры, нужно две стороны. <…> Будем теперь ждать либо изменения позиции нынешнего президента [Украины Владимира Зеленского], либо дождёмся будущего президента Украины, который изменит свои позиции в интересах украинского народа", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Песков также подчеркнул, что достичь мира на Украине "совершенно невозможно" без выполнения условий России.
Напомним, ранее Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности диалога с Путиным. Таким образом, власти Киева окончательно отказались от переговорного пути в решении конфликта. В Госдуме уже отметили, что рано или поздно украинский лидер согласится на диалог с Москвой на её условиях.
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