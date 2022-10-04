Зеленский рано или поздно согласится на переговоры с Путиным, уверены в Госдуме
Депутат Морозов оценил позицию Зеленского и СНБО о невозможности переговоров с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский рано или поздно сядет за стол переговоров с Россией и главой страны Владимиром Путиным, несмотря на свою нынешнюю позицию. Таким мнением с Лайфом поделился депутат Госдумы Олег Морозов. Он отметил, что Москва исходит из того, что переговоры — это всегда правильно, и весь вопрос в том, что является предметом диалога.
"И наш президент сказал, что статус вновь принятых территорий в состав России не может быть предметом переговоров. Понятно, что по большому счёту это переговоры о том, на каких условиях Украина примет условия РФ. Вот это наша переговорная позиция. Нравится Зеленскому это, не нравится", — сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что сейчас вопрос не состоит в том, когда Зеленский согласится на этот подход или же кто-то будет вынужден сделать это вместо него, а в том, что для РФ эти переговоры не первичны.
"Для нас вопрос, на каких условиях мы согласимся на эти переговоры. Поэтому не хочет Зеленский — ну ладно. Значит, он ответит на вопрос, на каких условиях он сядет за стол переговоров, через месяц. Не ответит через месяц, значит, ответит через два. Рано или поздно ответ этот будет "да" и это будут наши условия", — заключил собеседник Лайфа.
Напомним, ранее Зеленский утвердил решение СНБО о невозможности диалога с Путиным. Таким образом, власти Киева окончательно отказались от переговорного пути в решении конфликта. Указом также одобрено решение СНБО об обращении Украины с заявкой на вступление в НАТО в ускоренном порядке.
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