Зеленский рано или поздно согласится на переговоры с Путиным, уверены в Госдуме

Президент Украины Владимир Зеленский рано или поздно сядет за стол переговоров с Россией и главой страны Владимиром Путиным, несмотря на свою нынешнюю позицию. Таким мнением с Лайфом поделился депутат Госдумы Олег Морозов. Он отметил, что Москва исходит из того, что переговоры — это всегда правильно, и весь вопрос в том, что является предметом диалога.

"И наш президент сказал, что статус вновь принятых территорий в состав России не может быть предметом переговоров. Понятно, что по большому счёту это переговоры о том, на каких условиях Украина примет условия РФ. Вот это наша переговорная позиция. Нравится Зеленскому это, не нравится", — сказал парламентарий.

Он подчеркнул, что сейчас вопрос не состоит в том, когда Зеленский согласится на этот подход или же кто-то будет вынужден сделать это вместо него, а в том, что для РФ эти переговоры не первичны.