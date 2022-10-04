Какие страны не поддержали вступление Украины в НАТО и что за этим стоит Почему поспешные действия Зеленского раскалывают Европу и что скрывается за поддержкой ряда стран официального Киева. 3 октября, 21:40 Владимир Зеленский. Обложка © Getty Images / Alexey Furman

Подписав договор о вхождении новых территорий в состав России, президент Путин поставил Запад перед выбором: либо суверенная Россия, либо эскалация и втягивание Европы в жернова конфликта на Украине. Очевидно, что Старая Европа к такому повороту оказалась не готова. Не видит смысла в ядерном противостоянии и Пентагон. Однако Киев и поддерживающие его страны бывшего Варшавского блока не только намерены стать полем боя, но и приблизить эхо "страшной войны". Последние события запустили подготовку к переговорам. Какими они будут, по мнению ряда экспертов, решится в ближайшие дни.

— Применение ядерного оружия Россией возможно только в соответствии с положениями доктрины, — напомнил сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Реакция Запада на заявку Украины о вступлении в НАТО

Йенс Столтенберг. Фото © Shutterstock

Сразу после заявки Зеленского об ускоренном вступлении Украины в НАТО такие намерения поспешил опровергнуть генсек альянса Йенс Столтенберг, заявив, что "НАТО не будет вступать в прямой военный конфликт с РФ. НАТО не участник конфликта".

Однако Польша, Латвия, Эстония, Литва, Чехия, Черногория, Северная Македония, Словакия и Румыния выразили поддержку вступлению Украины в НАТО. В совместном заявлении президентов девяти государств прозвучало одобрение киевского режима. "Мы твёрдо поддерживаем решение саммита НАТО в Бухаресте в 2008 году по поводу будущего членства Украины". Позднее к ним присоединилась Канада. Но тяжеловесы Западной Европы, финансирующие Украину и поставляющие ей вооружение, оказались не готовы вступать в открытое противостояние с Россией.

— Украина не является членом НАТО, поэтому альянс не несёт обязательств по оказанию ей помощи, — заявил постпред ФРГ при организации Кёниг, который считает, что Североатлантический альянс не может вмешиваться и вести военные действия на территории Украины, потому что это будет означать "большую войну, в которую внезапно втянутся 30 других стран".

На особые откровения решился экс-советник НАТО Жак Бо, размышляя о роли Украины и украинцев. — Проблема в том, что на украинцев всем плевать, они нужны только в качестве инструмента обслуживания интересов США.

В выходные Стамбул посетил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, который провёл переговоры с представителем главы Турции Ибрагимом Калыном, обсудив турецко-американские отношения, поставки вооружения, ситуацию на Украине, тяжкое вступление Финляндии и Швеции в НАТО, а также процессы в Эгейском море и на Южном Кавказе.

Политолог Владимир Аватков обращает внимание на возобновление контактов по линии Анкара – Вашингтон, которые состоялись сразу после переговоров с российской стороной. Он предполагает, что многое из разговора в любом случае было off the record. Какая часть встречи была отведена под подготовку к возможным переговорам, пока не ясно.

— Европа малых скоростей, представленная странами бывшего Варшавского договора и Прибалтикой, напоминает отмороженных подростков, которым в принципе всё равно, что их страны в случае эскалации могут сгореть в огне ядерной войны. Вообще, потребительское отношение всей зоны постсоветского пространства к России — выкручивание рук, вымогательство денег, ресурсов и прочего — привело к тому, что эти страны поглощаются более крупными игроками, теряя суверенность и безопасность, — отметил политолог Алексей Мартынов.

Эксперт считает, что государства Западной Европы и США, у лидеров которых ещё на подкорочке сохранилось понимание, что такое угроза атомной войны, могут вразумить инфантильное поколение восточноевропейских лидеров, которые относятся к "ядерному шантажу" как к очередной компьютерной игре, которую можно потом перезагрузить.

— Никакое принятие Украины в состав НАТО невозможно без санкции Вашингтона. Если США определятся, то продавят всех остальных. Но пока Столтенберг заявляет, что такая заявка не рассматривается. Это позиция Штатов. Им не нужна война сама по себе, кроме ряда генералов, которые лоббируют интересы ВПК. Цель США — разорить Европу, перетащить к себе высокорентабельные производства, разрушить банковскую систему ЕС. Оставить там низкомаржинальное производство, а весь Евросоюз в качестве рынка сбыта. Соответственно, всё, что делается в энергополитике ЕС и в спровоцированной военной операции, делается чисто в экономических интересах, — объясняет политолог Марат Баширов.

Так как, по его словам, Америка уже давно начала терять своё преимущество в реальных секторах экономики: денег много, а производства США проигрывали немецким из-за дешёвых энергоресурсов. Как только заводы и промышленность ЕС вынужденно переедут в Штаты и обрушатся банки, Америка прекратит конфликт на территории Украины и вступит в переговоры с Россией. — Им нужны рынки сбыта, а не кладбище. Если бы Украина оказалась членом НАТО, то у неё появилось бы право на защиту со стороны других членов альянса, но для США эта страна всего лишь инструмент".

Фото © Shutterstock Почему Зеленский "поехал" на красный, поспешив вступить в НАТО без санкции Вашингтона? 0 Это подковёрная игра спецслужб Это двухходовка США: официально они против, но инцидент имеется Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева