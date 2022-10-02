Демонтаж Европы: Как Запад решил наказать Эрдогана за лояльность России Потеряет ли Анкара "Турецкий поток" и как может отразиться атака на газопровод на Турции и России в экономическом плане. 1 октября, 21:40 Обложка © Shutterstock

Турецкий кейс

Диверсия на нитках российского газопровода "Северный поток" лишила Европу основного поставщика газа. Следующим шагом Запада по обескровливанию европейской экономики стал отзыв экспортной лицензии оператора морского газопровода "Турецкий поток". Если США добьются остановки трубопровода, который поставляет газ Турции и Южной Европе, то ЕС столкнётся с тотальным дефицитом топлива и действительно космическими ценами на газ. А в случае аналогичного подрыва транспортной инфраструктуры в Чёрном море ущерб Турции накануне выборов может обрушить её экономику и лишить поддержки избирателей действующую партию и её лидера. Поэтому отзыв лицензии можно считать мягким предупреждением Анкаре, а подрывы трубопроводов демонтажем Европы, считают эксперты.

Сегодня американские СМИ поспешили сообщить, что для подрыва трубопровода могло быть использовано до тонны взрывчатки в тротиловом эквиваленте. В ответ Анкара усилила охрану "Турецкого потока". Экстренно бойцы армейского спецназа переобучаются в штатных защитников энергосистемы с профессиональными навыками. В течение месяца Турция собирается выделить на эти цели до 75 тысяч человек и порядка 2 тысяч единиц специальной техники, а также 45 тысяч автомобилей.

Такие серьёзные меры по мобилизации военно-морских сил для охраны газопровода в территориальных водах Турции предпринимаются, чтобы не допустить срыва поставок выгодного российского топлива. Без него остановится турецкая промышленность, а инфляция скакнёт в небеса, перечеркнув все достижения современной Анкары.

— Пока ничего принципиально нового не произошло, поставки будут продолжаться, но ситуация с отзывом лицензии выглядит как юридический казус или некий намёк. Действие является частью давления на Россию, но лицензия была оформлена на нидерландскую компанию South Stream Transport B.V. В любом случае пока и Турция, и Балканы продолжат получать газ. Риски переносятся на ближайшее будущее. Оператор "Турецкого потока" уже подал заявку на восстановление лицензии. Не думаю, что Анкара испугается отсутствия лицензии, инженеры есть везде, и в России, и в Турции. Скорее важно опасаться подрывов. И если российские поставки газа в Европу могут всё же быть остановлены в ближайшие месяцы, то в Анкару — вряд ли. Мы вступаем в период взаимных подрывов. Это могут быть линии интернет-связи, электростанций и чего угодно, — считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при Правительстве России Станислав Митрахович.

Россия, Турция, Европа

"Турецкий поток", конечно, не спасёт Европу от жёсткого дефицита топлива, мощность его европейской ветки составляет всего 15,8 миллиарда кубометров в год. ЕС последовательно отрезается от доступа к российскому газу, причём буквально. Эксперты считают, что Германия протянет несколько лет за счёт космических цен на СПГ, но перенос бизнеса и промышленности в другие страны с более благоприятными условиями начинается уже сейчас. Основной партнёр и бенефициар газовой войны Вашингтон ждёт европейских промышленников.

— США пытаются полностью перекрыть поставки российского газа в Европу и спровоцировать ещё больший обвал экономики ЕС. Вероятно, в Штатах принято решение полностью обрушить Брюссель, потому что в Америке также растёт воронка кризиса, демократы цепляются за любую соломинку, надеясь выиграть выборы, поэтому они попытаются прервать поставки на Балканы, — считает политолог Александр Роджерс. — Чёрное море — внутреннее море России, Турции и Румынии, и у западных спецслужб достаточно ограниченный доступ к этому региону, для них устроить там диверсию намного сложнее. Через Босфор ни одна подлодка не пройдёт незамеченной.

Сигнал из метрополии, отправленный Анкаре в виде отзыва экспортной лицензии, может стать предметом размена между Западом и Турцией к концу этой осени. По некоторым данным, речь идёт об операции, связанной с курдами в Сирии, которую США могут предложить руководству Турции обменять на безопасность газопровода.

Фото © Shutterstock Сможет ли Эрдоган сохранить "Турецкий поток"? 0 Для его власти — это жизненно необходимо У него нет другого выбора Он может проиграть схватку с Лондоном

Авторы Дмитрий Шестопалов