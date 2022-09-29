Россия — может повторить, Запад — готовится к третьей мировой Почему повышение ставок Запада после проведения референдумов на освобождённых территориях может довести до глобальной войны в Европе. 42496 42496 Обложка © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Запад продолжает повышать ставки и, казалось бы, не обращает внимания на призывы России усадить невменяемых марионеток в Правительстве Украины за стол переговоров. Референдумы на освобождённой территории Незалежной грозят захлопнуть окно возможностей для маневров Киева. Реальность сводится к популярному теперь анекдоту — чем больше на Украине оружия, тем меньше её территория.

Если его российский коллега Владимир Путин "что-то задумал", то он "так и сделает", — такое заявление турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сделал в интервью CNN Türk, комментируя проведённые референдумы по присоединению к России четырёх регионов Украины. — В заявлении Анкары читается намёк на то, что Западу лучше принять как данное результаты референдумов на Украине и договариваться с Москвой, исходя из незыблемости её новых границ. Замечу, что до этого Турция неоднократно заявляла, что не признает воссоединение Крыма с Россией. Новые заявления Эрдогана позволяют надеяться, что у турецкой элиты появилось осознание новой незыблемой политической реальности, — отмечает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Аналогичной позиции придерживается экс-канцлер Германии Ангела Меркель, которая призвала серьёзно относиться к словам президента России, пишет Süddeutsche Zeitung: "Нужно серьёзно отнестись к его словам". Она отметила, что "это ни в коем случае не признак слабости или умиротворения, а признак политической мудрости, которая помогает сохранить пространство для манёвра или, что не менее важно, даже создать условия для нового".

Преследование международных наблюдателей

Важной реакцией на проведение референдумов можно считать давление и на международных наблюдателей. Латиноамериканские СМИ сообщают о многочисленных притеснениях общественников и журналистов, рискнувших отправиться на голосование в Запорожье, Херсон, Донецк и Луганск и наблюдать за ходом процесса.

Один из них, менеджер Energie Waldeck-Frankenberg Штефан Шаллер, приехал в Россию в составе делегации наблюдателей, но в Германии был вызван для явки в полицию. Также ему отправили письмо по электронной почте, где сообщили об увольнении. Кроме того, если Шаллер вернётся в Германию, ему может грозить уголовное преследование.

СМИ начали настоящую травлю в отношении международных наблюдателей. Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец призвал службы безопасности 20 стран ввести санкции в отношении 39 международных наблюдателей за референдумом.

Голосущие на референдумах в Донецкой области, Украина, 25 сентября 2022 года. Фото © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency

Ответы на других уровнях

Любопытно, что все события последних дней можно так или иначе отнести к большой западной операции спецслужб. Последний день референдума на Украине был ознаменован трагическими инцидентами с больными людьми, к которым в руки попало оружие спецслужб. Например, такой версии придерживаются эксперты в отношении расстрела в школе № 88 в городе Ижевске. Попытка убийства военкома ещё в одном регионе России также нездоровым психически человеком, тоже, скорее всего, была спровоцирована определёнными "заказчиками".

Четыре повреждения на нитках "Северного потока" — ещё один шаг, который укладывается в институализированную диверсию Запада в отношении России. Выглядит как месть и попытка запугать руководство и народ нашей страны за проводимую политику суверенитета и защиты русского населения на Украине.

Трагедия в ижевской школе. Фото © ТАСС / Стрингер

Судя по всему, НАТО пока не готово признать за Россией суверенитет и право на защиту собственных рубежей. Россия была готова не посягать на политическую ситуацию на Украине, если бы НАТО гарантировало нейтралитет Киева зимой этого года. Этого не произошло, и России пришлось защищать свою независимость вооружёнными методами, считает политолог Никита Мендкович. Что, по его словам, приводит к постепенному распаду Украины и этот процесс будет продолжаться, если Запад не осознает необходимость уважать интересы России.

— Очевидно, что за подрывами на "Северном потоке" стоят военные США, на это указывают и данные мониторинга воздушного пространства в местах аварии, и информация о предыдущей активности их ВМС в данном регионе. Главное сейчас, чтобы эти агрессивные действия стран НАТО не привели к прямой конфронтации, потому что это будет означать очень большие жертвы и огромные разрушения большой войны, которую хотелось бы избежать. Сейчас все страны мира должны объединиться для того, чтобы остановить агрессивные устремления США, заставить Вашингтон отказаться от агрессии против России, Китая и других государств, которые самостоятельно выбирают свой путь развития, — говорит Мендкович.

Запад готов к повышению ставок

Ядерный шантаж со стороны Запада вполне аргументированно объясняют не западные СМИ, а их читатели. Референдумы приближают вероятность использования ядерного оружия. И к этому больше нельзя относиться как "к угрозе Путина", считают читатели Yahoo News Japan, резюмируя итоги референдумов на Украине.

Генсек НАТО назвал референдумы фиктивными, а американский госсекретарь Энтони Блинкен сказал, что США их "никогда не признают". Назвав итоги проведённых референдумов "маскарадными", министр иностранных дел Франции Катрин Колонна пригрозила России очередным пакетом санкций и сделала интересное заявление.

Госсекретарь Энтони Блинкен. Фото © Getty Images / Michael M. Santiago

— Никто не может сказать, когда этот конфликт закончится. Вот что известно точно: чтобы его и вправду закончить, нам нужно дождаться более выгодного Украине соотношения сил между Москвой и Киевом, — сказала глава МИД Франции.

Третья мировая

О начале третьей мировой войны уже говорил папа римский некоторое время назад. Сейчас его слова развёрнуто объясняют на страницах западных медиа. Мир становится на рельсы гибридной войны, которая охватывает все страны, протыкая экономическим штыком, смещая независимых политиков, — это ползучая версия нового шторма, который не обещает никому из участников ничего хорошего, делает вывод хорватский портал Geopolitika.news.

— Пехотинцы новой реальности — мировые СМИ и сам движок медиабизнеса Интернет — уже постучались в двери каждой страны и поставили под дуло всех жителей Земли. Вам не удастся отсидеться в тишине нигде в Евразии. Вместо того чтобы начать срочный поиск компромиссов, западные политики лишь усиливают эскалацию, а Россия, похоже, решила идти до конца, — сообщает автор заметки в Geopolitika.news.

О провальной политике Вашингтона и его кровавых походах и развязанных войнах верный вывод делают лишь правые консерваторы Америки, но вряд ли их голос будет услышан американскими элитами. Размышляя о руинах Ирака, Ливии, Йемена, Сирии, Афганистана, которые стали результатом действий США, колумнист The American Conservative призывает будущих американских политических деятелей не наступать на те же грабли.

— Лидеры США проигнорировали неоднократные предостережения России, что втягивание Киева в НАТО или даже неофициальную орбиту альянса пересечёт черту и станет угрозой безопасности. Когда в феврале 2022 года Москва наконец ответила на провокации боевыми действиями, администрация Байдена решила воспользоваться Украиной в опосредованной войне Запада против России. Конфликт уже нанёс огромный ущерб инфраструктуре страны и унёс тысячи жизней. Что ещё хуже, так это то, что Вашингтон и Лондон, похоже, саботировали мирное соглашение между Москвой и Киевом, — напоминает колумнист The American Conservative Тэд Карпентив.

По его мнению, за свои промахи и ложь конгрессмены и президенты должны держать ответ. А для этого во внешней политике США требуется три крупных изменения: отказаться от попыток переделать чужие страны, не ввязываться в войны по смене режима, новые лидеры должны отличать собственные интересы от периферийных и не ставить на карту жизнь и благополучие собственных граждан.

Фото © Getty Images / Stringer / Anadolu Agency Почему референдумы на Украине стали для мира таким тревожным сигналом? 0 Многие страны боятся перечить США, а Россия — ядерная держава Все боятся ответа России на давление и прокси-войну Запада Многие понимают — Америка готова развязать глобальную войну на континенте

Авторы Елена Ладилова