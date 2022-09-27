Чем завершаются референдумы в Донбассе и что за ними последует Как завершаются пять дней голосования на освобождённых от Украины территориях и что последует после подведения итогов. 18838 18838 Обложка © ТАСС / Михаил Терещенко

Последний день голосования уже не изменит картины: четыре освобождённых от Украины региона сделали свой исторический выбор в пользу России. Явка составила более 50% в первые два дня, к концу последних суток голосования, например, в ДНР она превышает 85%. Сегодня итоги своей работы начнут подводить международные наблюдатели. Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонской области состоялись и де-факто, и де-юре.

Достаточно посмотреть на дома местных жителей, чтобы понять настроения людей. Дома, балконы и окна украшены российским триколором, то же самое россияне наблюдали в Севастополе в начале марта 2014-го.

Как референдумы повлияют на СВО

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия сохраняет готовность к переговорам, но Украина полностью ушла из переговорного процесса. Это означает, что критическое окно возможностей для Киева и мирного договора сводится к нулю.

Фото © ТАСС / АР / Alexei Alexandrov

Обстрелы республик, диверсии и теракты, организованные Киевом, не дали результата: люди продолжают голосовать вопреки террору. Кроме того, эта гибельная практика побуждает украинцев голосовать за новое будущее вместе с Россией. Власти Запорожья, Херсонщины и ЛДНР успешно справляются с вызовом и, несмотря на взорванные участки и прорывы ДРГ, продолжают собирать голоса местных жителей. Напомним: усиленный обстрел ДНР начался в первый же день голосования, по окончании первых суток был разбомблен один из избирательных участков, сегодня была подорвана паромная переправа. Все четыре региона подвергаются атакам, бомбят церкви и убивают мирных жителей — иной реакции на эти убийства у людей не осталось. "Только с Россией!" — обозначают свою позицию жители регионов.

— Итоги референдума уже не вызывают сомнений: большинство людей настроено на присоединение к России, поскольку наша страна гарантирует безопасность, более высокий уровень жизни, уважение всех языков и культур на своей территории. А альтернативой является фашистский режим Киева. Явка очень высокая, несмотря на продолжающуюся украинскую агрессию, поэтому с высокой вероятностью решение населением будет принято очевидное и верное, и эти регионы войдут в состав России, — полагает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

Реакция Запада

Ряд западных аналитиков уже разглядели растущую воронку киевского "Дранг нах Остен". "Стремление Киева любой ценой удерживать позиции приводит к фиаско", — отмечает полковник ВС США в отставке и бывший советник министра обороны в администрации Трампа Дуглас Макгрегор. По его словам, российские силы методично разгромили лучших защитников ВСУ, оставив без возможности спасения. Зеленский продолжает отдавать приказы о контратаках, чтобы продемонстрировать, что стратегическая позиция Украины не так безнадёжна.

Пропагандистская "победа" Зеленского в Изюме стоила ему до 10 000 украинских военнослужащих, которые были убиты или ранены на ровном открытом участке. Он также отмечает, что готовность Москвы к переговорам принималась Вашингтоном за свидетельство слабости, тогда как цели Путина всегда ограничивались устранением угрозы НАТО для России: "По мере того как на востоке Украины складываются благоприятные для Москвы условия и укрепляются позиции России в мире, Вашингтон оказывается перед выбором: сворачивать свои действия или же рисковать региональной войной с Россией, которая охватит всю Европу".

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Ожидаемая рядом российских и западных СМИ речь Путина, которая может состояться в конце сентября, поделит мир на "до" и "после". На Западе начинают вспоминать фразу Владимира Путина из 2018 года — "Нам не нужен мир без России".

— Западные политики уже заявили, что не намерены признавать волеизъявление народа, поскольку оно противоречит их идеологическим установкам. Элиты отрицают реальность, если она не вписывается в их ожидания. И тех, кто делает не то, что они ждут, жестоко карают санкциями или бомбёжками, — отметил Никита Мендкович. — Ожидается, что после подведения итогов состоится акт принятия республик в состав России. За этим последует широкий круг мер, синхронизация законов с российским законодательством. Но самое главное — наведение порядка, защита от агрессии. Для этого может потребоваться дальнейшее наступление вглубь территории Украины с последующей ликвидацией киевского режима и нацистских воинских формирований.

Шокирующие высказывания политиков в Европе, вроде главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что российские солдаты якобы насилуют местных жителей, а затем заставляют голосовать, говорят лишь о бессилии Запада, которому остается лишь одно — наглая ложь. "На этих референдумах их расстреливают, их насилуют, а потом они должны в течение трёх дней ставить крестики, пока рядом с ними стоит солдат с автоматом Калашникова в руках", — поставила сама себе диагноз Бербок на немецком ТВ.

Четыре новых региона России

Запорожская область — один из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции. Регион ежегодно производит более 1,5 млн тонн зерна. АЭС и ТЭС региона способны обеспечить светом и энергией несколько регионов, также в Запорожье работает завод по производству авиадвигателей для самолётов и вертолётов. Херсонская область граничит с Крымом, обладает мощностями крупного порта, здесь функционирует крупный судостроительный завод. Территории донбасских республик содержат до трети всех полезных ископаемых бывшей Украины, там находятся десятки производств.

Лайф уже писал ранее, что Москва закрывает вопросы торга для Запада: территории, которые войдут в состав России, будут защищены. Политолог Александр Роджерс напоминает, что Азовское море после референдумов станет внутренним морем России, что повысит её безопасность. Появится сухопутный коридор в Крым. Регионы обладают хорошим промышленным и научным потенциалом. На родину вернётся пять-шесть миллионов русских людей.

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— Вопреки мнению диванных экспертов, Донбасс — самодостаточный регион. При условии наступления гарантированного мира и возвращения тех, кто уехал оттуда, в краткосрочной перспективе будут восстановлены инфраструктура и предприятия. Регионы начнут кормить не только сами себя, но и приносить большую пользу стране. Иначе Украина и те, кто за ней стоит, не рубились бы столько времени за промышленный Донбасс, который ещё составляет добрую треть всех полезных ископаемых, которые находились на территории экс-Незалежной, — полагает политолог Алексей Мартынов.

Присоединение четырёх регионов — это пока в первую очередь вопрос безопасности. Оценивать экономический потенциал можно будет после завершения всех процедур по вхождению в состав России, понимания их точной площади и разрушений, которым подверглись области, считает политолог Марат Баширов.

Фото © ТАСС / Стрингер Станут ли референдумы историческим событием для четырёх регионов? 0 Уже стали Нет Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева