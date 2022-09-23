Эффект воссоединения: Как проходит четырёхдневный референдум в ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсоне К каким изменениям для России приведёт воссоединение с четырьмя регионами бывшей Украины и каков потенциал их развития. 23 сентября, 16:56 Обложка © ТАСС / EPA / STRINGER

Первый день голосования на референдуме о вхождении двух независимых донбасских республик ДНР и ЛНР, а также двух регионов Украины — Запорожья и Херсонской области — в состав России на правах субъектов Российской Федерации обеспечивают усиленные патрули военных Армии РФ. Предприняты меры безопасности, например, действуют мобильные участки для голосования, которые дают возможность не допустить скопления голосующих и в то же время позволяют людям выразить своё мнение.

О последствиях возможного нападения Киева на территории, где проходят референдумы, предупредил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его словам, в случае присоединения территорий в отношении них будет действовать Конституция РФ.

— Присоединение к России территорий ДНР и ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областей пройдёт оперативно, если соответствующие решения будут приняты по итогам референдумов, — сказал Дмитрий Песков.

Референдумы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

У людей, приходящих на участки, нет никаких сомнений, что они делают правильный выбор, отдавая свой голос за вхождение в состав России. Об этом говорят цифры предварительных замеров. Почти 90% избирателей Запорожской и Херсонской областей, намеренных голосовать, выступают за присоединение к РФ. Показатели по явке совпадают с ранее проведёнными опросами. ВЦИОМ сообщает, что на избирательные участки уже пришло 87% жителей Донбасса, 80% избирателей Запорожской области и 69% — в Херсонской области.

До середины дня шёл дождь, пасмурная погода встала на сторону жителей Донецка, осложнив карателям наводку и корректировку огня. Голосование по вхождению ДНР в состав России сейчас проходит по всему Донецку, в том числе на предприятиях. На участках внутри административных зданий в Донецке выстраиваются огромные очереди, несмотря на обстрелы ВСУ северной и северо-западной окраин города. За ходом голосования следит около 130 иностранных наблюдателей.

— Запорожская область в случае, если её жители проголосуют на референдуме за вхождение в состав России, объявит о независимости в границах освобождённых территорий, поскольку только после этого возможно присоединение, — заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов. Также известно, что нынешнее название меняться не будет.

— Атмосфера самая благоприятная. Несмотря на то что в небе работает ПВО и периодически раздаются удары, страха у людей нет, их довольно много. Улыбаются и поздравляют друг друга с праздником. В морпорте Херсона образовалась очередь из желающих. Люди, которых я помню ранней весной запуганными, сегодня открыто, с гордо поднятой головой смотрят вперёд. В будущее, которое вместе с Россией, — рассказал замруководителя фракции "Единой России" в Госдуме Александр Сидякин, который следит за ходом референдума в составе пула наблюдателей в Херсоне.

Многие из тех, кто приходит на голосование, говорят, что ждали этого 30 лет. Все устали от неопределённости. Есть с чем сравнивать, пример Крыма опровергает все сомнения. Люди хотят нормального будущего для своих детей. Голосуют за присоединение Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР к России и беженцы в приграничных российских регионах.

Главы ДНР и Херсонской области Денис Пушилин и Владимир Сальдо проголосовали на референдумах. Видео © SHOT

Главы ДНР и Херсонской области Денис Пушилин и Владимир Сальдо проголосовали на референдумах. Видео © SHOT

Сегодня в Москве на Манежной площади проходит согласованная патриотическая акция "Своих не бросаем" в поддержку референдумов на освобождённых территориях. В мероприятии принимают участие активисты, политики, а также артисты и музыканты. Среди них Юлия Чичерина, Александр Ф. Скляр, Владимир Машков и Shaman. Аналогичные концерты-митинги проходят в других региональных столицах России.

Видео © SHOT

Эффект присоединения

Что означает присоединение к России четырёх регионов Украины, которые по площади можно сравнить с несколькими государствами ЕС? Сейчас это вопрос не только безопасности и окончания кровопролитной гражданской войны, длящейся в Донбассе восемь лет, но и восстановления разрушенной инфраструктуры. После чего регионы начнут кормить себя сами. Донбасс — кладовая трети всех запасов природных ископаемых на Украине.

Москва закрывает вопросы торга для Запада: территории, которые войдут в состав России, будут защищены. Политолог Александр Роджерс напоминает, что Азовское море после референдумов станет внутренним морем России, что повысит безопасность. Появится сухопутный коридор в Крым. Регионы обладают хорошим промышленным и научным потенциалом. На родину вернётся пять-шесть милилонов русских людей.

— Вопреки мнению диванных экспертов, Донбасс — самодостаточный регион. При условии наступления гарантированного мира и возвращения тех, кто уехал оттуда, в краткосрочной перспективе будут восстановлены инфраструктура и предприятия. Регионы начнут кормить не только сами себя, но и приносить большую пользу стране. Иначе Украина и те, кто за ней стоит, не рубились бы столько времени за промышленный Донбасс, который ещё составляет добрую треть всех полезных ископаемых, которые находились на территории экс-Незалежной, — полагает политолог Алексей Мартынов.

Присоединение четырёх регионов — это пока в первую очередь вопрос безопасности. Оценивать экономический потенциал можно будет после завершения всех процедур по вхождению в состав России, понимания их точной площади и разрушений, которым подверглись области, считает политолог Марат Баширов.

— Значительно вырастет и население России, и её экономический потенциал. С учётом того что наше присутствие в Черноморской акватории увеличится, что предполагает новые возможности для торговли, морских перевозок, аграрного и промышленного производства. Но первичной задачей для новых регионов будет защита их безопасности и ликвидация военной угрозы со стороны киевской власти, — говорит глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович.

По мнению эксперта, если Запад не усадит киевский режим за стол переговоров, то референдумы на откалывающихся от Украины территориях продолжатся. Как минимум войдут ещё не освобождённые районы Донецкой и Запорожской областей.

— Я не исключаю, что такая же судьба постигнет и другие регионы, которые пока ещё предстоит освободить. Дальнейшее продолжение боевых действий неизбежно, потому что Киевом было заявлено желание выйти на территорию России, а затем принудить нашу страну к капитуляции и расчленению, — напоминает Мендкович.

Голосование на референдумах по вхождению ДНР и ЛНР в состав РФ в Белгороде. Фото © ТАСС / Антон Вергун Почему процесс референдумов может распространиться на другие территории Украины? 0 Всё зависит от волеизъявления жителей других регионов Потому что Украину нужно демилитаризировать Свой вариант в комментарии

Авторы Елена Стафеева