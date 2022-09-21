"Ядерный шантаж": Как до европейцев дошло выражение Путина о розе ветров Почему политики ЕС позволили себе шантажировать Россию ядерным оружием и готовы ли европейцы и американцы к такому повороту. 21 сентября, 18:26 Пусковая установка подвижного ракетного комплекса "Тополь-М". Обложка © ТАСС / Савостьянов Сергей

Западу озвучена прямая угроза ядерного удара в случае посягательства на территориальную целостность России. С учетом того, что через неделю это коснется и республик Донбасса, и Херсонщины и Запорожья, европейцы только сейчас осознали, в какую ловушку они попали. Сегодня все европейские СМИ выносят в заголовки слова ядерное оружие — такой симметричный ответ в обращении президента России к нации наконец-то дошел и до внешнего адресата.

— Те, кто пытается шантажировать нас ядерным оружием, должны знать, что роза ветров может развернуться и в их сторону. Владимир Путин Президент России

— Когда глава британского кабмина сообщает, не моргнув, что готова применить военный атом и ей плевать на собственную популярность, а главная цель на посту премьер-министра – это победа над Путиным, разве это не ядерный шантаж? —отметил политолог Алексей Мартынов.

Напомним, в ходе избирательной кампании будущий премьер-министр Элизабет Трасс заявила в августе, что не исключает использования ядерного оружия. «Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это (применить ЯО — прим. ред.)».

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Подобные заявления тиражируют не только чиновники Соединенного королевства. Вице-премьер Польши Ярослав Качиньский готов пожертвовать собственным народом, лишь бы открыть западу врата вероятного ада: "Если бы американцы попросили нас разместить в Польше атомное оружие, мы были бы открыты для этого. Это существенно усилило бы сдерживание Москвы".

Не забывают угрожать Москве и министры стран ЕС: командующий ВВС Германии Инго Герхартц в июне призвал НАТО «заблаговременно готовиться к применению ядерного оружия», а министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан не преминул вспомнить после начала СВО, что «Атлантический альянс является ядерным альянсом».

Накануне российской спецоперации на Украине глава Украины решил продемонстрировать Западу собственную самоубийственную логику, заявив, что готов пересмотреть отказ Украины от ядерного оружия.

— Созвать [необходимые консультации] поручено министру иностранных дел. Если они снова не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для нашей страны, Украина будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение, — сказал Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля 2022 года.

— Похоже, что политики Европы, используя подобные фигуры речи, не понимают ни практики, ни последствий таких решений. И если американцы готовы к такому повороту событий, то европейцы, похоже, что нет, — считает политолог Марат Баширов, который отмечает, что европейцы только сейчас начинают понимать, что их втянули в опасное противостояние с Россией.

Эксперт напоминает фразу Владимира Путина: «Мы ещё не начинали», ведь речь идет, по сути, о том, что СВО проводится силами миротворцев, которые укреплены частями ВС РФ. И если Россия задействует в полной мере все свои регулярные части, то западная граница Украины перестанет существовать в течение нескольких месяцев.

— Это частичная мобилизация — предупреждение европейской общественности, что мы за полгода заберем 2/3 Незалежной. Так, частичная мобилизация обеспечит перевес в технике, численном составе, позволит смять ВСУ вместе с инструкторами и наёмниками Северного Альянса. Сейчас против них воюют добровольцы-контрактники и народные милиции двух донбасских республик. За семь месяцев была освобождена значительная территория. А то, что произошло во время перегруппировки на Харьковском направлении, составляет лишь 3% от освобожденной союзными силами земли. Когда к операции приступят 300 тысяч мобилизованных военных, от гибридных войск НАТО и ВСУ ничего не останется, — уверен Баширов.

Запад не готов к ядерным ударам и понимает, что провоцировать Россию не стоит. Об это заявлял и экс-командующий контингетом НАТО в Европе, британский генерал Ричард Ширрефф, напоминает глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович. В интервью американскому журналу Newsweek Ширрефф сказал, что военные стран НАТО не готовы к прямому столкновению с Россией. При том, что такое столкновение может произойти в случае обострения ситуации на Украине.

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— Ряд официальных лиц США в последнее время также давали высокую оценку дееспособности ВС РФ, поэтому их стремление к прямому столкновению маловероятно. Нужно учитывать, что Россия действительно располагает очень мощным ядерным арсеналом, который модернизирован в последнее время за счет ракет, не имеющих аналогов на западе. Поскольку системы противоракетной обороны США пока не удалось развернуть в скандинавских странах, они понимают, что к вооруженному противостоянию, особенно с использованием ядерного оружия России, они скорее не готовы и при любом ходе конфликта понесут непоправимый ущерб, — отметил Никита Мендкович.

Авторы Елена Ладилова