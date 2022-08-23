"Я готова": Кандидат в премьеры Британии высказалась о применении ядерного оружия
Глава МИД Великобритании сообщила о готовности применить ядерное оружие
Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости. Таким образом претендент на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны ответила на вопрос о её действиях при возникновении угрозы для Соединённого Королевства.
"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", — сказала руководитель британского внешнеполитического ведомства на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме. Мероприятие было организовано радиостанцией Times radio.
Как рассказывал Лайф, ранее генсек ООН заявил, что риск ядерного конфликта достиг высшей точки за десятилетия. Антониу Гутерриш призвал прекратить "бряцание ядерным оружием" и предложил странам "ядерного клуба" взять на себя обязательство не применять его первыми.
Напомним: в борьбе за пост премьера Британии осталось всего два кандидата. Конкурентом экс-министра финансов Соединённого Королевства Риши Сунака в финальном раунде стала действующий министр иностранных дел страны Лиз Трасс. По итогам пятого раунда внутрипартийного голосования Трасс получила 111 голосов, Сунак — 137. 5 сентября наконец станет известно, кто займёт пост премьер-министра Великобритании. Однако, как уточняет телеканал Sky News, нынешний британский премьер Борис Джонсон, скорее всего, передаст полномочия будущему коллеге не ранее чем 6 сентября.
ТАСС / ЕРА / PETER POWELL