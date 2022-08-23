"Я готова": Кандидат в премьеры Британии высказалась о применении ядерного оружия

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что готова применить ядерное оружие в случае необходимости. Таким образом претендент на посты лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны ответила на вопрос о её действиях при возникновении угрозы для Соединённого Королевства.

"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", — сказала руководитель британского внешнеполитического ведомства на встрече с членами Консервативной партии в Бирмингеме. Мероприятие было организовано радиостанцией Times radio.

Как рассказывал Лайф, ранее генсек ООН заявил, что риск ядерного конфликта достиг высшей точки за десятилетия. Антониу Гутерриш призвал прекратить "бряцание ядерным оружием" и предложил странам "ядерного клуба" взять на себя обязательство не применять его первыми.