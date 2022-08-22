Генсек ООН заявил, что риск ядерного конфликта достиг высшей точки за десятилетия
Сегодня риск ядерного конфликта стал самым серьёзным за последние десятилетия, заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.
"Ядерный риск достиг высшей точки за десятилетия", — отметил он в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН.
Он призвал прекратить "бряцание ядерным оружием" и предложил странам "ядерного клуба" взять на себя обязательство не применять его первыми.
В начале августа Гутерриш уже заявлял, что ядерная опасность на сегодняшний день достигла уровня времён разгара холодной войны. Генсек ООН напомнил, что в конце 80-х – начале 90-х появилась "новая надежда на мир", которая заключалась в массовом сокращении арсеналов в целых регионах, но сегодня человечество "рискует забыть уроки Хиросимы и Нагасаки".
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