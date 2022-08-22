Генсек ООН заявил, что риск ядерного конфликта достиг высшей точки за десятилетия

Он призвал прекратить "бряцание ядерным оружием" и предложил странам "ядерного клуба" взять на себя обязательство не применять его первыми.

В начале августа Гутерриш уже заявлял, что ядерная опасность на сегодняшний день достигла уровня времён разгара холодной войны. Генсек ООН напомнил, что в конце 80-х – начале 90-х появилась "новая надежда на мир", которая заключалась в массовом сокращении арсеналов в целых регионах, но сегодня человечество "рискует забыть уроки Хиросимы и Нагасаки".