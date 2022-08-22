Россия созвала срочное заседание СБ ООН из-за провокаций Украины вокруг ЗАЭС

Россия запросила срочную встречу с Советом Безопасности ООН на 23 августа, рассказал в телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Он отметил, что причиной этому послужили продолжающиеся провокации Украины вокруг Запорожской АЭС.

"В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня "Угрозы международному миру и безопасности". Попросили выступить на нём генсека ООН Антониу Гутерриша. Заседание назначено на 22:00 мск 23 августа", — подчеркнул Полянский.