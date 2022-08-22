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22 августа, 15:13

Россия созвала срочное заседание СБ ООН из-за провокаций Украины вокруг ЗАЭС

Россия запросила срочную встречу с Советом Безопасности ООН на 23 августа, рассказал в телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Он отметил, что причиной этому послужили продолжающиеся провокации Украины вокруг Запорожской АЭС.

"В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня "Угрозы международному миру и безопасности". Попросили выступить на нём генсека ООН Антониу Гутерриша. Заседание назначено на 22:00 мск 23 августа", — подчеркнул Полянский.

Он также заявил, что на следующий день после этого в 17:00 по Москве состоится ещё одно заседание по Украине, которое запросили западные государства. Он предположил, что на сегодняшнем заседании также наверняка "не обойдётся" без украинской тематики.

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Ранее Лайф писал, что 20 августа Владимир Рогов заявил о том, что не менее четырёх тяжёлых боеприпасов натовского калибра разорвалось на территории ЗАЭС. По его словам, для нанесения удара украинские военные использовали западное дальнобойное вооружение, огонь вёлся с противоположной стороны Днепра.

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Wikipedia

Анатолий Симоненко

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