Россия созвала срочное заседание СБ ООН из-за провокаций Украины вокруг ЗАЭС
Россия запросила срочную встречу с Советом Безопасности ООН на 23 августа, рассказал в телеграм-канале первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. Он отметил, что причиной этому послужили продолжающиеся провокации Украины вокруг Запорожской АЭС.
"В связи с непрекращающимися украинскими провокациями в отношении ЗАЭС мы запросили проведение срочного заседания СБ ООН по пункту повестки дня "Угрозы международному миру и безопасности". Попросили выступить на нём генсека ООН Антониу Гутерриша. Заседание назначено на 22:00 мск 23 августа", — подчеркнул Полянский.
Он также заявил, что на следующий день после этого в 17:00 по Москве состоится ещё одно заседание по Украине, которое запросили западные государства. Он предположил, что на сегодняшнем заседании также наверняка "не обойдётся" без украинской тематики.
Ранее Лайф писал, что 20 августа Владимир Рогов заявил о том, что не менее четырёх тяжёлых боеприпасов натовского калибра разорвалось на территории ЗАЭС. По его словам, для нанесения удара украинские военные использовали западное дальнобойное вооружение, огонь вёлся с противоположной стороны Днепра.
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