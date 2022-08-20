ВСУ нанесли удар по территории Запорожской АЭС из западного дальнобойного оружия

"Киевские каратели открыли огонь по Запорожской АЭС и пригороду Энергодара. Зафиксированы артиллерийские удары по территории Запорожской атомной электростанции. Для нанесения удара использовалось западное дальнобойное вооружение, огонь вёлся с противоположной стороны Днепра. Снаряды разорвались в непосредственной близости от одного из административных зданий. Критические объекты станции не повреждены", — уточнил он.

Сведения о пострадавших среди сотрудников уточняются, сказал Рогов. По его словам, экстренные службы города оперативно собирают информацию и находятся в немедленной готовности оказать помощь раненым. Вместе с тем он пояснил, что из-за угрозы ударов со стороны ВСУ по АЭС было принято решение о минимизации необходимости нахождения на рабочих местах сотрудников станции, что и позволило избежать человеческих жертв.