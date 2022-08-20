ВСУ нанесли удар по территории Запорожской АЭС из западного дальнобойного оружия
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что ВСУ нанесли артиллерийский удар по территории АЭС из западного дальнобойного вооружения.
"Киевские каратели открыли огонь по Запорожской АЭС и пригороду Энергодара. Зафиксированы артиллерийские удары по территории Запорожской атомной электростанции. Для нанесения удара использовалось западное дальнобойное вооружение, огонь вёлся с противоположной стороны Днепра. Снаряды разорвались в непосредственной близости от одного из административных зданий. Критические объекты станции не повреждены", — уточнил он.
Сведения о пострадавших среди сотрудников уточняются, сказал Рогов. По его словам, экстренные службы города оперативно собирают информацию и находятся в немедленной готовности оказать помощь раненым. Вместе с тем он пояснил, что из-за угрозы ударов со стороны ВСУ по АЭС было принято решение о минимизации необходимости нахождения на рабочих местах сотрудников станции, что и позволило избежать человеческих жертв.
Ранее в Минобороны РФ предупредили о намерении Украины устроить резонансную провокацию на ЗАЭС 19 августа, когда в стране будет находиться генсек ООН Антониу Гутерриш. По словам генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, целью этой провокации было создание зоны отчуждения до 30 километров. Он предупредил, что обстрелы ЗАЭС могут привести к аварии, сравнимой с той, что случилась на японской АЭС "Фукусима-1". Сейчас периметр станции находится под постоянным наблюдением беспилотников.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ