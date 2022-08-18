Дроны будут вести съёмки по периметру ЗАЭС на фоне возможной провокации Киева

Периметр Запорожской АЭС будет находиться под постоянным наблюдением беспилотников. Как рассказал член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов, данные они будут передавать силовым структурам.

"Я специально буквально вчера передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съёмки для Росгвардии и наших силовиков", — сказал он в эфире программы "Соловьёв Live".