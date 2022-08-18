Дроны будут вести съёмки по периметру ЗАЭС на фоне возможной провокации Киева
Рогов: Беспилотники в режиме онлайн будут вести съёмки по периметру Запорожской АЭС
Периметр Запорожской АЭС будет находиться под постоянным наблюдением беспилотников. Как рассказал член главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов, данные они будут передавать силовым структурам.
"Я специально буквально вчера передал беспилотники нашим ребятам на атомную станцию, чтобы по периметру велись постоянные съёмки для Росгвардии и наших силовиков", — сказал он в эфире программы "Соловьёв Live".
Беспилотники смогут зафиксировать любые прилёты и другие эпизоды на станции и вокруг неё в режиме онлайн, добавил Рогов.
Ранее в Минобороны РФ предупредили о намерении Украины устроить резонансную провокацию на ЗАЭС 19 августа, когда в стране будет находиться генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Киев планирует обвинить Россию в создании техногенной катастрофы. По словам начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты России генерал-лейтенанта Игоря Кириллова, целью этой провокации является создание зоны отчуждения до 30 км. При этом он предупредил, что обстрелы ЗАЭС могут привести к аварии, сравнимой с той, что случилась на японской АЭС "Фукусима-1". Всего же ВСУ обстреливали станцию уже 12 раз. Позднее власти Запорожской области назвали две самые главные цели ВСУ на АЭС. При этом, как уточнил Владимир Рогов, все шесть энергоблоков Запорожской АЭС находятся под надёжной защитой.
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