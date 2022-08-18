Wildberries подал заявку на регистрацию бренда "Ягодки"
Российская компания Wildberries подала заявку на регистрацию торговой марки "Ягодки". Об этом Лайфу рассказали в пресс-службе маркетплейса.
"Во избежание регистрации данного названия ("Ягодки") со стороны не имеющих к нему отношения лиц и компаний после маркетинговой акции решили закрепить его за собой", — отметил представитель компании.
Ранее Wildberries на некоторое время сменила название на "Ягодки". Позже в компании объяснили, что это была якобы часть рекламной кампании. При этом в июне основательница Wildberries Татьяна Бакальчук допустила ребрендинг маркетплейса, после того как глава Минпромторга Денис Мантуров указал на засилье иностранных наименований в торговле.
ТАСС / Сергей Савостьянов