Врач Чаленко опровергла миф о пользе газировки при лечении ротавирусной инфекции

Точного подтверждения пользы газировки при лечении ротавирусной инфекции нет. Об этом в беседе с Ura.ru заявила врач-инфекционист Татьяна Чаленко.

"Есть наблюдения европейских врачей, что при употреблении кока-колы уменьшается интоксикация, уходит тошнота и так далее, но никаких достоверных данных, исследований, подтверждающих это, конечно же, нет", — подчеркнула она.

Считается, что в напитке содержится ортофосфорная кислота, которая якобы борется с ротавирусной инфекцией, уточнила эксперт. Однако лечить данное заболевание с помощью этого продукта не стоит, отметила врач. Чаленко напомнила, что противостоять вирусу, как правило, помогают солевые растворы.