Названа веская причина, по которой от рома с колой лучше воздержаться
Диетолог Янг раскрыла самые опасные для сердца алкогольные напитки
Врач-диетолог Лиза Янг назвала самые опасные для сердца алкогольные напитки. Как сообщает "ИноСМИ" со ссылкой на специалиста, существует ряд факторов, о которых людям нужно помнить при употреблении спиртного.
По словам Янг, количество сахара, насыщенных жиров и частота "посиделок" в первую очередь влияет на работу сердца. Среди самых вредных алкогольных напитков — ром с колой, пинаколада, коктейли "Лонг айленд", "Замороженный дайкири". Во всех содержится огромное количество сахара. Также при их употреблении можно получить мощную дозу насыщенных жиров. Не стоит забывать и о том, что там много калорий.
Янг предупредила, что употребление большого количества добавленного сахара может привести к таким проблемам, как хроническое воспаление и высокое кровяное давление. Это может оказывать негативное влияние на здоровье сердца. Специалист предлагает при желании заменить такие напитки на более лёгкие варианты с низким содержанием сахара.
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