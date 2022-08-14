Названа веская причина, по которой от рома с колой лучше воздержаться

Врач-диетолог Лиза Янг назвала самые опасные для сердца алкогольные напитки. Как сообщает "ИноСМИ" со ссылкой на специалиста, существует ряд факторов, о которых людям нужно помнить при употреблении спиртного.

По словам Янг, количество сахара, насыщенных жиров и частота "посиделок" в первую очередь влияет на работу сердца. Среди самых вредных алкогольных напитков — ром с колой, пинаколада, коктейли "Лонг айленд", "Замороженный дайкири". Во всех содержится огромное количество сахара. Также при их употреблении можно получить мощную дозу насыщенных жиров. Не стоит забывать и о том, что там много калорий.

Янг предупредила, что употребление большого количества добавленного сахара может привести к таким проблемам, как хроническое воспаление и высокое кровяное давление. Это может оказывать негативное влияние на здоровье сердца. Специалист предлагает при желании заменить такие напитки на более лёгкие варианты с низким содержанием сахара.