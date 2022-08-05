Диетолог в День пива раскрыла, кому напиток вредит больше — мужчинам или женщинам

На женщин алкоголь действует хуже, чем на мужчин, так как у них печень хуже вырабатывает фермент алкогольдегидрогеназа, который нейтрализует действие напитка. Об этом Лайфу в Международный день пива рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.

"У женщин стаканчик пива может очень быстро привести к развитию пивного алкоголизма. Женщины быстрее становятся тихими пивными алкоголиками", — сказала эксперт.

Также пиво влияет и на фигуру, но не из-за калорийности, а из-за инсулинорезистентности у женщин, которая повышает уровень глюкозы в крови и может дать лишние килограммы.

У мужчин алкоголь нейтрализуется лучше, однако этот фактор, конечно, индивидуален, добавила специалист, обратив внимание на генетику. В то же время у представителей сильной половины человечества после употребления пенного появляется пивной животик, и это тоже связано с инсулинорезистентностью.

"Всё-таки у мужчин это случается чаще. Если пиво повышает уровень глюкозы в крови, а у человека уже есть невосприимчивость к инсулину, потому что глюкоза выделяет большое количество инсулина, и он просто не может протащить его в клетки, эту лишнюю энергию он перерабатывает в жир. У мужчин это откладывается в виде такого висцерального жира. Это очень чревато дальше развитием гипертонии, атеросклероза и так далее", — предупредила медик.