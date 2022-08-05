В День пива собрали 5 вещей для хитового образа главного любителя пенного
5 августа по всему миру отмечают День пива. В честь праздника Лайф решил собрать образ для всех любителей напитка. Итак, 5 вещей, которые будут говорить о вас громче, чем вы сами.
Футболка "Пивозавр"
Ещё несколько лет назад в таких футболках можно было увидеть разве что пузатых ребят из тех самых компаний, которые каждый летний вечер выходят во двор, чтобы "обсудить" важные политические вопросы. Сейчас ситуация совсем другая — в такой можно запросто встретить представителя интеллектуальных кругов, интеллигента. Сразу видно — этот человек выкупает постиронию.
Пользуемся модой и выражаем позицию с помощью "Пивозавра". Цены разные — можно найти и за 500 рублей, и за тысячу. Но будьте внимательны — покупать нужно именно с таким, фотореалистичным тираннозавром. Любые рисунки смело отправляются в раздел "кринж".
Носки с принтом пивных кружек
Ещё один беспроигрышный вариант. Плюсов, если постараться, можно насчитать с десяток. Остановимся на основных. Во-первых, вы их точно будете носить — носки нужны всегда. Во-вторых, с такой парой любовь к пиву можно выражать даже во время официальных событий. В-третьих... да стоят они триста рублей, почему бы и не купить?!
Сумка на шею для пива
Если бы Анатолий Вассерман был большим любителем пива, он бы точно прикупил себе такую жилетку-органайзер. Технически в отсеках можно хранить и что-то безалкогольное... но только не 5 августа. 12 банок на человека — звучит ещё как неплохая физическая нагрузка. При правильном использовании можно не бояться "пивного пуза".
Надувной матрац в виде кружки пива
Пока лето, нужно пользоваться моментом и ходить на пляж только с такими матрацами. Стоят подобные в районе двух тысяч рублей. Но внимание, которое вы получите, выйдя с ним на берег, окупит каждую потраченную копейку. Кажется, это как раз тот случай, когда можно без зазрения совести сказать, что пиво спасает жизни.
Шапка-пиво
Последний на сегодня и, скажем прямо, самый провокационный предмет одежды. Честно говоря, придумать, в каких условиях можно было бы использовать такую шляпу, было сложно. Но вот пара вариантов. В такой можно объявиться на Октоберфесте. Ну или взять инициативу в свои руки и организовать вечеринку с сумасшедшими шляпами.