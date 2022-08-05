В День пива собрали 5 вещей для хитового образа главного любителя пенного

Футболка "Пивозавр"

Ещё несколько лет назад в таких футболках можно было увидеть разве что пузатых ребят из тех самых компаний, которые каждый летний вечер выходят во двор, чтобы "обсудить" важные политические вопросы. Сейчас ситуация совсем другая — в такой можно запросто встретить представителя интеллектуальных кругов, интеллигента. Сразу видно — этот человек выкупает постиронию.

Пользуемся модой и выражаем позицию с помощью "Пивозавра". Цены разные — можно найти и за 500 рублей, и за тысячу. Но будьте внимательны — покупать нужно именно с таким, фотореалистичным тираннозавром. Любые рисунки смело отправляются в раздел "кринж".