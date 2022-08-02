10 стильных лайфхаков, как выглядеть дорого, не потратив состояние

Многие ошибочно думают, что выглядеть дорого можно исключительно в брендовых вещах из бутиков, приезжать в которые нужно только на дорогих машинах. На самом деле за дороговизну образа далеко не всегда отвечают именитые модные дома. Выглядеть дорого и ухоженно можно и в вещах из массмаркета. Но только если знать лайфхаки и секреты красоты знаменитостей.

1. Не бойтесь белого цвета

Виктория Боня в белом образе. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / victoriabonya

Белый цвет очень капризен в уходе, но стоит того, чтобы помучиться. Потому что total white look всегда выглядит дорого, благородно и роскошно. Образ не на каждый день, конечно, но, выйдя на мероприятие в белом, вы покорите всех, ведь стильный вид вам обеспечен.

2. Добавьте к пиджаку ремень

Одно из самых простых модных решений, которое часто используют иконы стиля и знаменитости, — ремень поверх пиджака. В сочетании с пиджаком или же кардиганом подходящий аксессуар (да, его следует тоже подбирать под образ) придаст вам шика и элегантности. Простой секрет, как выглядеть на все сто, добавив всего один элемент. Можно купить брендовый ремень и сочетать его с вещами из массмаркета — выглядеть всё равно будете дорого.

3. Выбирайте одежду и обувь без кричащих логотипов

Если сравнить знаменитостей и то, как они одеваются, можно заметить ещё один секрет стиля. Сложно составленные образы без логотипов зачастую выглядят дороже и красивее, чем наряд с кричащими лейблами. Последние давно считаются безвкусицей, потому что показывают не умение сочетать между собой предметы гардероба, а просто наличие денег на счетах. Роскошный и стильный образ можно составить даже из "ноунеймов", ведь важны материалы и текстура, а не лого.

4. Не гонитесь за трендами сезона

Вера Брежнева в стильном чёрно-белом образе. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / ververa

Мода непостоянна. Если гнаться за каждым трендом, одежда будет переставать быть актуальной, как только сменится сезон. Каждые три месяца обновлять гардероб — пустая трата денег. Поэтому раскрываем ещё один лайфхак, как выглядеть дорого без лишних трат. Составьте капсульный гардероб — тот, в котором каждую вещь можно сочетать с другой, и добавьте в него пару самых понравившихся модных вещей. Именно так носят сезонные тренды богачки и знаменитости.

5. Носите яркие туфли

Лайфхак, который активно использовали модницы в СССР. Яркие туфли выигрышно и стильно смотрятся в сочетании практически со всеми образами, а внешне не очень отличаются от люкса. Найдите качественную и относительно дорогую пару туфель, чтобы те прослужили вам не один год, и носите с гордостью, но аккуратно. Богатые женщины никогда не экономят на обуви.

6. Выбирайте цвета одежды под сезон

Если в дождливый осенний день вы наденете белое пальто, оно одинаково быстро испачкается и придёт в негодность независимо от того, куплено за десять или 100 тысяч рублей. Поэтому секрет опрятного и дорогого внешнего вида богатых дам заключается именно в том, что они строго следят за погодой на улице.

7. Мера во всём

Знайте меру во всём, будь то макияж или аксессуары. Секрет прост: дороговизна и стиль богатых отличаются именно тем, что они не перебарщивают. Женщина с высоким достатком может позволить себе купить много дорогих украшений или люксовую косметику. Но такая дама не станет надевать 10 колец, три ожерелья и наносить вечерний макияж на дневную прогулку. Ведь незнание меры с потрохами выдаст девушку без вкуса.

8. Смотрите, как носят аксессуары богатые и знаменитые, и повторяйте

Кайли Дженнер в чёрном платье и крупных серьгах. Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / kyliejenner

Как выглядеть дорого? Достаточно просто, если найти "шпаргалку". Возьмите в пример, как подаёт себя богатая девушка, стиль которой вам нравится. Не бойтесь подсматривать за тем, как носят аксессуары знаменитости. Необычный вариант: надеть одну серьгу или две разные. Такой лайфхак добавит образу отсылку к подиумному.

9. Не выходите никуда без макияжа

Ещё один секрет, как выглядеть дорого и ухоженно: иконы стиля да и просто богатые женщины никогда не появятся на публике без макияжа. Даже если кажется, что на лице звезды нет ни капли декоративной косметики, поверьте, есть. "Естественный макияж" так и называется, потому что особо не бросается в глаза. Зато дарит коже сияние, а лицу — ухоженный вид. Ровный тон, румяна и карандаш для бровей обязательно должны присутствовать в макияже, даже если его "нет".

10. Старайтесь обходиться без лака для волос