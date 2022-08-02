Нумеролог назвал благоприятные и опасные дни августа

Никаких важных дел лучше не планировать 2 августа: энергетика даты, усиленной несколькими двойками (02.08.22), напряжённая и провоцирует на необдуманные действия. Об этом заявил нумеролог, дипломированный психолог Владимир Кузнецов. Он рекомендовал не поддаваться на провокации и избегать больших скоплений людей в этот день, иначе чревато попасть в неприятную ситуацию.

Также нумеролог выделил ещё несколько важных дат месяца. Так, 9-го числа он советует уделить время близким, помочь им.

"Поддержка может быть любой: как добрый дружеский совет, так и физическая помощь в их проблеме. Особенно хорошо в этот день раздать долги и забыть обо всех обидах на своих домашних. День должен стать ключом к примирению всех, кто в ссоре. Поймите и простите, если это возможно, своих обидчиков, и вам сразу станет легче", — посоветовал в интервью "Вечерней Москве" Кузнецов.

По его словам, 12-го числа в человека будто вселяется нечто, не поддающееся контролю, он может быть склонен к грубости, хамству и насилию, поэтому лучше в этот день не принимать важные решения. В период с 17-го по 19-е, рассказал нумеролог, вся скопившаяся за последний период агрессия будет прорываться наружу, особенно в первые 24 часа. Люди будут вести себя непредсказуемо. Лучше держаться подальше от тёмных, а также многолюдных мест.

А вот 23 августа — очень благоприятный день для бизнесменов и всех руководителей вообще. Личность может раскрыться с новой стороны, если просто отдаться силе этого дня. Можно смело принимать важные решения, управлять коллективом, принимать на себя ответственность. 28–29 августа лучше тоже быть среди домашних.

"В конце месяца обстановка стабилизируется, но всё же лучше перестраховаться, чем потом сожалеть о случившемся, зная, какие могли быть последствия. В эти два дня до 29 августа возможны стычки и выплёскивание негатива. Будьте осторожны и не вступайте в длинные переговоры, особенно если ваш собеседник переходит на повышенный тон", — заключил нумеролог.