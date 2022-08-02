В Китае назвали условие начала боевых действий против Запада
Clobal Times: Армия Китая начнёт боевые действия, если Запад атакует первым
Народно-освободительная армия Китая (НОАК) перейдёт к боевым действиям против США и других стран Запада, если они атакуют первыми. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной в китайской газете Global Times.
В публикации не уточняется, о чём идёт речь: о военной провокации или политической, например о возможном визите на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
"Соединённые Штаты и западные страны <…> предпочитают, чтобы Китай "спрятал зубы", тем самым не представляя угрозы. Мы не атакуем до тех пор, пока не будем атакованы. Однако, если это произойдёт, КНР, несомненно, предпримет контратаку", — утверждается в статье.
Там напомнили об обилии войн в истории китайского народа. Стране не раз приходилось отражать внешнюю агрессию.
"Китайская нация, пережив эти мучения, любит и ценит мир больше, чем кто бы то ни было", — подчеркнули авторы статьи.
"За последние десять лет боеспособность армии КНР заметно усилилась — как по вооружениям и оборудованию, так и по системе организации, по боевой и теоретической подготовке", — предупредили в публикации.
Как сообщал Лайф, 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом поездку на Тайвань парламентарий не упомянула, хотя, находясь в США, говорила о таком намерении. Сегодня издание Global Times заявило, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом неисправности. МИД КНР пригрозил "серьёзными последствиями" в случае визита спикера Палаты представителей.
ТАСС / Zuma