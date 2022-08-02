НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
2 августа, 03:32

В Китае назвали условие начала боевых действий против Запада

Clobal Times: Армия Китая начнёт боевые действия, если Запад атакует первым

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) перейдёт к боевым действиям против США и других стран Запада, если они атакуют первыми. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной в китайской газете Global Times.

В публикации не уточняется, о чём идёт речь: о военной провокации или политической, например о возможном визите на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Соединённые Штаты и западные страны <…> предпочитают, чтобы Китай "спрятал зубы", тем самым не представляя угрозы. Мы не атакуем до тех пор, пока не будем атакованы. Однако, если это произойдёт, КНР, несомненно, предпримет контратаку", — утверждается в статье.

Там напомнили об обилии войн в истории китайского народа. Стране не раз приходилось отражать внешнюю агрессию.

"Китайская нация, пережив эти мучения, любит и ценит мир больше, чем кто бы то ни было", — подчеркнули авторы статьи.

"Не позволим пересечь красную линию": Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань

"Не позволим пересечь красную линию": Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань

"За последние десять лет боеспособность армии КНР заметно усилилась — как по вооружениям и оборудованию, так и по системе организации, по боевой и теоретической подготовке", предупредили в публикации.

Как сообщал Лайф, 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом поездку на Тайвань парламентарий не упомянула, хотя, находясь в США, говорила о таком намерении. Сегодня издание Global Times заявило, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом неисправности. МИД КНР пригрозил "серьёзными последствиями" в случае визита спикера Палаты представителей.

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Андрей Григорьев

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров