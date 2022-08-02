В Китае назвали условие начала боевых действий против Запада

Народно-освободительная армия Китая (НОАК) перейдёт к боевым действиям против США и других стран Запада, если они атакуют первыми. Об этом говорится в редакционной статье, опубликованной в китайской газете Global Times.

В публикации не уточняется, о чём идёт речь: о военной провокации или политической, например о возможном визите на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

"Соединённые Штаты и западные страны <…> предпочитают, чтобы Китай "спрятал зубы", тем самым не представляя угрозы. Мы не атакуем до тех пор, пока не будем атакованы. Однако, если это произойдёт, КНР, несомненно, предпримет контратаку", — утверждается в статье.

Там напомнили об обилии войн в истории китайского народа. Стране не раз приходилось отражать внешнюю агрессию.

"Китайская нация, пережив эти мучения, любит и ценит мир больше, чем кто бы то ни было", — подчеркнули авторы статьи.