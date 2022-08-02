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1 августа, 21:37

"Не позволим пересечь красную линию": Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань

Постпред КНР при ООН: Визит Пелоси на Тайвань опасен и провокационен

Власти Китая внимательно следят за ситуацией с возможным визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Пекин считает, что такие действия Соединённых Штатов опасны и провокационны. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

"Китай очень пристально следит. Мы все прекрасно знаем, что Тайвань — это неотъемлемая часть территории Китая. Принцип "одного Китая" — это красная линия в отношениях Китая с другими странами, и мы никому не позволим пересекать её. <…> Мы расцениваем этот визит как крайне опасный и крайне провокационный", сказал дипломат на пресс-конференции, посвящённой председательству КНР в Совбезе ООН.

Он подчеркнул, что, если Пелоси посетит Тайвань, это подорвёт отношения США и Китая, так как под вопрос будет поставлен принцип неделимости КНР. Также будут подорваны "стабильность и мир в Тайваньском проливе".

Чжан Цзюнь выразил уверенность, что в США хорошо понимают: "им придётся иметь дело со всеми последствиями этого". Дипломат добавил, что Китай призывает США "придерживаться взятых обязательств и держать слово", напомнив Белому дому о заявлениях по поводу поддержки принципа "одного Китая".

Пелоси не подтвердила Белому дому никаких планов по визиту на Тайвань

Пелоси не подтвердила Белому дому никаких планов по визиту на Тайвань

Как сообщал Лайф, 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом поездку на Тайвань парламентарий не упомянула, хотя, находясь в США, говорила о таком намерении. Сегодня издание Global Times заявило, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом неисправности. МИД КНР пригрозил "серьёзными последствиями" в случае визита спикера Палаты представителей.

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ТАСС / AP / Mary Altaffer

Андрей Григорьев

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