"Не позволим пересечь красную линию": Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань

Власти Китая внимательно следят за ситуацией с возможным визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Пекин считает, что такие действия Соединённых Штатов опасны и провокационны. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

"Китай очень пристально следит. Мы все прекрасно знаем, что Тайвань — это неотъемлемая часть территории Китая. Принцип "одного Китая" — это красная линия в отношениях Китая с другими странами, и мы никому не позволим пересекать её. <…> Мы расцениваем этот визит как крайне опасный и крайне провокационный", — сказал дипломат на пресс-конференции, посвящённой председательству КНР в Совбезе ООН.

Он подчеркнул, что, если Пелоси посетит Тайвань, это подорвёт отношения США и Китая, так как под вопрос будет поставлен принцип неделимости КНР. Также будут подорваны "стабильность и мир в Тайваньском проливе".