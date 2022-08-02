"Не позволим пересечь красную линию": Китай предупредил США о последствиях визита Пелоси на Тайвань
Постпред КНР при ООН: Визит Пелоси на Тайвань опасен и провокационен
Власти Китая внимательно следят за ситуацией с возможным визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Пекин считает, что такие действия Соединённых Штатов опасны и провокационны. Об этом заявил постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.
"Китай очень пристально следит. Мы все прекрасно знаем, что Тайвань — это неотъемлемая часть территории Китая. Принцип "одного Китая" — это красная линия в отношениях Китая с другими странами, и мы никому не позволим пересекать её. <…> Мы расцениваем этот визит как крайне опасный и крайне провокационный", — сказал дипломат на пресс-конференции, посвящённой председательству КНР в Совбезе ООН.
Он подчеркнул, что, если Пелоси посетит Тайвань, это подорвёт отношения США и Китая, так как под вопрос будет поставлен принцип неделимости КНР. Также будут подорваны "стабильность и мир в Тайваньском проливе".
Чжан Цзюнь выразил уверенность, что в США хорошо понимают: "им придётся иметь дело со всеми последствиями этого". Дипломат добавил, что Китай призывает США "придерживаться взятых обязательств и держать слово", напомнив Белому дому о заявлениях по поводу поддержки принципа "одного Китая".
Как сообщал Лайф, 30 июля Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке она планирует посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. При этом поездку на Тайвань парламентарий не упомянула, хотя, находясь в США, говорила о таком намерении. Сегодня издание Global Times заявило, что самолёт Пелоси может сесть в аэропорту Тайваня под предлогом неисправности. МИД КНР пригрозил "серьёзными последствиями" в случае визита спикера Палаты представителей.
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ТАСС / AP / Mary Altaffer