Пелоси раскрыла программу визитов в азиатском турне, не упомянув Тайвань

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси раскрыла свои планы в азиатском турне, куда она отправилась накануне. По её словам, она посетит Сингапур, Малайзию, Южную Корею и Японию, а вот о поездке на Тайвань парламентарий не упомянула.

"Я возглавляю делегацию Конгресса в Индо-Тихоокеанском регионе, чтобы подтвердить непоколебимую приверженность Америки нашим союзникам и друзьям в регионе. В Сингапуре, Малайзии, Южной Корее и Японии мы проведём встречи на высоком уровне, чтобы обсудить, как мы можем продвигать наши общие интересы и ценности", — написала она в "Твиттере".

Пелоси добавила, что в рамках встреч будут обсуждаться такие темы, как мир и безопасность, экономический рост и торговля, пандемия коронавируса, климатический кризис, права человека и демократическое управление.

Согласно данным сервиса Flightradar, отслеживающего полёты, спецборт ВВС США с Пелоси вылетел с Гавайских островов, куда она приземлилась 30 июля, и направился в сторону Азии.