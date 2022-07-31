В США указали на опасную ошибку Пелоси в ситуации с Тайванем

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси допустила ошибку, открыто заявив о возможности посещения Тайваня. Этим в будущем может воспользоваться Китай, заявил профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крениг. По его мнению, Пелоси не следовало выносить это в публичное поле.

"Она должна была просто приехать, как в случае с неожиданным визитом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев", — заявляет Крениг в статье на страницах журнала Foreign Policy.

Он считает, что Пелоси и администрация президента США уже не могут пойти на попятную, поскольку это будет означать подчинение воле Пекина.

"Это было бы признаком слабости и, по сути, научило бы КПК (Коммунистическую партию Китая. — Прим. ред.) тому, что она имеет право вето на графики поездок официальных лиц США", — высказался профессор.