В США указали на опасную ошибку Пелоси в ситуации с Тайванем
Профессор Крениг: Отказ Пелоси лететь на Тайвань сочтут за подчинение США Китаю
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси. Фото © ТАСС / EPA / WILL OLIVER
Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси допустила ошибку, открыто заявив о возможности посещения Тайваня. Этим в будущем может воспользоваться Китай, заявил профессор Джорджтаунского университета в Вашингтоне Мэтью Крениг. По его мнению, Пелоси не следовало выносить это в публичное поле.
"Она должна была просто приехать, как в случае с неожиданным визитом премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в Киев", — заявляет Крениг в статье на страницах журнала Foreign Policy.
Он считает, что Пелоси и администрация президента США уже не могут пойти на попятную, поскольку это будет означать подчинение воле Пекина.
"Это было бы признаком слабости и, по сути, научило бы КПК (Коммунистическую партию Китая. — Прим. ред.) тому, что она имеет право вето на графики поездок официальных лиц США", — высказался профессор.
Как сообщал Лайф, 30 июля спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси отправилась в турне по Азии. В этой поездке Пелоси намерена посетить Японию, Южную Корею, Малайзию и Сингапур. А вот её визит на Тайвань пока под вопросом, ведь официального подтверждения этого американские власти не давали.