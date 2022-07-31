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31 июля, 04:48

Включается водой: Создана батарейка из бумаги

В Швейцарии создали батарейку из бумаги, которую можно активировать водой

<p>Батарейка на основе бумаги. Фото © EMPA</p>

Батарейка на основе бумаги. Фото © EMPA

Учёные из Швейцарии создали батарейку, которая сделана из бумаги с нанесённой на неё поваренной солью. Она экологически чистая и может полностью разлагаться. Об этом сообщили в исследовательском институте EMPA.

В публикации говорится, что на одну сторону бумажной полоски наносятся графитовые частицы, которые формируют катод, а на другую сторону — цинк, что позволяет создать анод. Для запуска батарейки нужно капнуть водой на бумагу, после чего соль растворится — и начнётся окислительно-восстановительная реакция за счёт ионной проводимости.

Цинк будет окисляться, это начнёт высвобождать электроны. Если подключить нагрузку к контактам, то поток электронов пойдёт к катоду, где будет происходить восстановительная реакция с использованием кислорода. То есть фактически это будет обычная батарейка.

Мощность такой батарейки при первом смачивании составит 1,2 Вт, при повторном — порядка 0,5 Вт. В обоих случаях батарейка работала по часу, именно столько она смогла питать электронный будильник.

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Светлана Шумакова

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