Павлович в первом раунде нокаутировал Льюиса

Российский тяжеловес, боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович одержал быструю победу над американцем Дерриком Льюисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Далласе (США, штат Техас).

Бой на турнире UFC 277 завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде. Павлович сразил соперника правым в голову. Американец начал было пятиться, но Сергей его настиг. Рефери остановил бой, несмотря на то что Льюис был явно против.

Это четвёртая победа Павловича подряд. На его счету теперь 16 триумфов в ММА при одном поражении.