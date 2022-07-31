НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
31 июля, 04:05

Павлович в первом раунде нокаутировал Льюиса

Российский тяжеловес, боец смешанного стиля (ММА) Сергей Павлович одержал быструю победу над американцем Дерриком Льюисом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Далласе (США, штат Техас).

Бой на турнире UFC 277 завершился победой россиянина техническим нокаутом в первом раунде. Павлович сразил соперника правым в голову. Американец начал было пятиться, но Сергей его настиг. Рефери остановил бой, несмотря на то что Льюис был явно против.

Это четвёртая победа Павловича подряд. На его счету теперь 16 триумфов в ММА при одном поражении.

Уайт восхитился поступком главы ACA, который остановил бой из-за пассивности бойцов

Уайт восхитился поступком главы ACA, который остановил бой из-за пассивности бойцов

Ранее Лайф писал, что на этом же турнире россиянин Анкалаев победил американца Смита. Поединок продолжался чуть дольше: финал наступил во втором раунде.

Обложка ©

YouTube-канал / UFC 277

Арина Родионова

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров