Двое детей и двое взрослых погибли в пожаре под Новосибирском

В дачном посёлке под Новосибирском при пожаре в частном доме погибло четыре человека, в том числе двое детей. Когда приехали пожарные, уже обрушились перекрытия. Об этом сообщили в областном главке МЧС РФ.

"30 июля 2022 года в 23:46 (19:46 мск. — Прим. ред.) пожарно-спасательные подразделения выехали на пожар в СНТ "Энергетик" Коченёвского района. На момент прибытия дом горел по всей площади огнём, площадь горения 20 квадратов", — говорится в сообщении ведомства.

Как передаёт НГС, пожар потушили за 35 минут. Внутри обнаружили тела двух взрослых и двух детей без признаков жизни. До прибытия пожарных самостоятельно спаслась 54-летняя женщина, она была отправлена в больницу с ожогами. По словам местных жителей, одна из погибших женщин была беременна.