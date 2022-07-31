"Боялась Андрюшеньки": Немоляева рассказала, почему не получила роль Нади в "Иронии судьбы"

Участие советской, российской актрисы Светланы Немоляевой в фильме Эльдара Рязанова "Ирония судьбы, или С лёгким паром" не состоялось, несмотря на то что она уже играла в театральной постановке режиссёра. При этом, по её словам, он хвалил её, называл "Чаплиным в юбке" и однажды признался, что хочет снимать её в кино.

"Рязанов сказал мне: "Я очень хочу тебя снимать, и я буду тебя снимать". Но, когда он меня стал пробовать в "Иронии судьбы", я там с треском провалилась. Он делал меня и брюнеткой, и в очках, и без очков, и в парике, и без парика. Всё пробовали, чтобы подошло ему. Ничего не получилось", — рассказала Немоляева в интервью "Вечерней Москве".

Актриса считает, что она чересчур сильно хотела получить роль Наденьки. По её словам, в такой ситуации артист попадает в зависимость "от самого себя". И ещё одна причина — безукоризненность Андрея Мягкова, партнёра по съёмочной площадке. Она призналась, что "боялась Андрюшеньки", потому что на фоне "обаятельного, очаровательного, непредсказуемого" артиста становилась "какая-то забитая". Она назвала его "фантастическим импровизатором", который её и "погубил".

"Не знала, куда я должна встать, чтобы попасть в свет... В общем, у меня была масса проблем. В результате Рязанов мне сказал: "Света, видит Бог, как я хотел тебя снимать! Но вот я сделал восемь проб и скажу откровенно: можно хуже, но трудно!" — вспоминает актриса.